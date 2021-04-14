تكنولوجيا: هاتف آيفون 14 سيضم كاميرا بدقة 48 ميجابكسل مع دعم الـ 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر المحلل الشهير لشركة أبل Ming-Chu Kuo تقريرًا شاملاً عن جميع توجهات أبل في السنوات المقبلة، وبدأ بمجموعة iPhone 14 للعام المقبل، والتي ستتكون من جهازي iPhone بحجم 6.1 بوصة وجهازي iPhone آخرين بحجم 6.7 بوصة.

وهذا يعني أن شركة أبل ستتوقف عن تصنيع جهاز iPhone mini الـ 5.4 بوصة بدءًا من العام المقبل، مع العلم ان iPhone 13 mini قادم في عام 2021 ولكن من المتوقع أن يتم تصنيعه بكميات أقل. ولقد اضطرت أبل إلى تقليل طلبات تصنيع iPhone 12 mini نظرًا لعدم حصوله على اهتمام كبير.

ستضم مجموعة iPhone لعام 2022 جهازي iPhone بحجم 6.1 و 6.7 بوصة واثنين من iPhone Pro بحجم 6.1 بوصة و 6.7 بوصة أيضًا.

وحسبما ورد، المتوقع أن تضم أجهزة iPhone Pro هذه كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل، والتي يمكنها إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل مع مساحة بكسل كبيرة تبلغ 2.5 ميكرومتر. جدير بالذكر ان الكاميرا الرئيسية لهاتف iPhone 12 الحالي تنتج صور بدقة 12 ميجابكسل مع مسافة 1.7 ميكرومتر.

ويتوقع Kuo أن هاتف iPhone 13 سيحتفظ بدقة 12 ميجابكسل، لكنه سيجعل حجم البكسل يصل إلى 2.0 ميكرومتر بفضل الزيادة الطفيفة بحجم المستشعر.

وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تقدم مجموعة iPhone 14 لعام 2022 دعم لتصوير مقاطع الفيديو بدقة الـ 8K.

أما بالنسبة للشائعات التي وردت مؤخرًا بخصوص وجود كاميرا بيرسكوب مع هاتف آيفون، فمن المحتمل ان نرى ذلك في عام 2023 مع إصدار Pro، ويعتقد Kuo أيضًا ان تقدم أبل تقنية Face ID تحت الشاشة في عام 2023.

كما انه من المتوقع أن تقوم أبل بتقليل حجم نتوء الـ Face ID هذا العام بحوالي 10٪.

وأخيرًا، يقول Kuo ان نظارة الواقع الافتراضي من أبل يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 15 كاميرا من الخارج والداخل. والسبب في ذلك هو قياس وضع الشخص الذي يرتدي النظارة في العالم الخارجي ومراقبة تحركاته، وكذلك مراقبة حركة عينيه. وذلك سيسمح لنظارة الواقع الافتراضي الخاصة بأبل من استخدام تقنية تسمى التقديم المنمق، أي عرض المنطقة التي ينظر فيها الشخص بدلاً من مجال الرؤية بالكامل.

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