أمازون تعلن عن Echo Buds جديدة مزودة بميزة ANC

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أمازون عن الجيل الثاني من Echo Buds، بحيث تعمل سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة على تحسين النسخة الأصلية عبر التصميم الأكثر راحة – أصغر بنسبة 20 في المئة – وإلغاء الضوضاء النشط المحسن.

وتأتي نسخة عام 2021 من سماعات الأذن اللاسلكية Echo Buds بسعر 119.99 دولار لسماعات الأذن وحافظة الشحن بمنفذ USB-C أو 139.99 دولار في حال تمت ترقية حافظة الشحن إلى نسخة الشحن اللاسلكي.

ووفرت أمازون خصمًا لفترة محدودة، بحيث تنخفض المجموعة العادية إلى 99.99 دولار، في حين تصبح المجموعة اللاسلكية بسعر 119.99 دولار، على أن تصدر Echo Buds الجديدة في 13 مايو.

وبصرف النظر عن تقليصها، أجرت أمازون أيضًا تغييرات في التصميم تركز على الراحة في Echo Buds، حيث لدى السماعات الآن تصميم ذو فتحات تهوية، مثل: AirPods Pro و Pixel Buds، لتقليل ضغط الأذن غير المرغوب فيه.

وقامت الشركة بتقصيرها بحيث لا تصل سماعات Echo Buds إلى عمق قناة الأذن، كما تم تقليل العمق الخارجي للحصول على مزيد من التدفق، وأصبحت أطراف الأذن – التي تأتي بأربعة أحجام مرفقة – الآن بيضاوية الشكل.

وبدلاً من السطح اللامع الذي يعمل باللمس كما هو الحال في Echo Buds الأصلي، أصبح الجزء الخارجي المواجه للخارج الآن غير لامع.

ووضعت أمازون شعارها على سماعات الأذن هذه المرة، وتأتي السماعات باللون الأبيض بالإضافة إلى الأسود.

وتقول الشركة: إن سماعات الأذن من الجيل الثاني قادرة على إلغاء الضوضاء بمقدار ضعف ما كانت عليه سابقًا، وعندما تكون في وضع العبور، يمكنك ضبط مقدار الضوضاء المحيطة التي تريد أن تأتي من خلالها.

وشهدت جودة الصوت أيضًا بعض التحسينات، وفقًا لبيان صحفي لشركة أمازون: توفر سماعات Echo Buds صوتًا واضحًا ومتوازنًا مع نطاق ديناميكي ممتد حتى تحصل على أقصى استفادة من موسيقاك بغض النظر عن النوع.

وأضاف البيان: تم تحسين مكبرات الصوت لزيادة الدقة في الصوت المنخفض التردد، مما يقلل من التشويه أثناء تشغيل الوسائط، ويوفر ألحانًا نابضة بالحياة وكلمات منطوقة واضحة.

وتم تصنيف سماعات Echo Buds من الجيل الثاني على أنها مقاومة للمياه والعرق، وتقول أمازون: إن الميكروفونات الموجودة عبر سماعات الأذن هذه تم تحسينها أيضًا لالتقاط الترددات الأقل مقارنة بالجيل السابق، مما يوفر جودة أفضل للمكالمات الصوتية.

ويقدر عمر البطارية بخمس ساعات من الاستماع مع تمكين إلغاء الضوضاء، مع شحنتين إضافيتين كاملتين في الحافظة لما مجموعه 15 ساعة.

وتحتوي الحافظة الآن على مؤشرات LED لحالة كل سماعة أذن فردية، وإذا كانت البطارية منخفضة، فإن الشحن عبر منفذ USB-C لمدة 15 دقيقة يوفر لك نحو ساعتين من التشغيل.

وتأمل أمازون في أن يكون جزء كبير من جاذبية سماعات Echo Buds هو القدرة على استخدام أليكسا في كل مكان تذهب إليه.

وتقول أمازون: إنها تضيف في وقت لاحق من هذا العام ميزة VIP Filter التي ظهرت لأول مرة عبر إطارات Echo Frames، والتي تتيح لك اختيار الإشعارات التي تريد سماعها وتجنب الباقي.