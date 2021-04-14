Mobvoi تعلن عن ساعتها الذكية TicWatch GTH

دبي - يزن راشد - بدأت شركة Mobvoi ببيع ساعتها الذكية TicWatch GTH، التي تمثل جهاز لياقة بدنية يمكن ارتداؤه بقيمة 79.99 دولار يتميز بأجهزة استشعار لدرجة حرارة الجلد وأكسجين الدم، وهي الميزات الموجودة عادةً ضمن الساعات الذكية الأكثر تكلفة.

وركزت Mobvoi بشكل عام على أجهزة Wear OS في الماضي، مما سمح لها بتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات بالنسبة لنظام التشغيل القابل للارتداء، لكن TicWatch GTH تبدو وكأنها منافس لأجهزة فيتبيت أكثر من أي شيء آخر.

وتتميز TicWatch GTH بهيكل مربع مشابه لشكل ساعة آبل الذكية Apple Watch، وشاشة بإطار واضح بقياس 1.55 إنش.

وتقول Mobvoi: إن بطارية TicWatch GTH التي تبلغ سعتها 260 ميلي أمبير يمكن أن تدوم أكثر من أسبوع بشحنة واحدة حسب الاستخدام، وإن الساعة أيضًا مقاومة للماء حتى 5ATM أو 50 مترًا.

وبالرغم من ذلك، يشير موقع Mobvoi عبر الويب إلى أنه ليس من الآن استخدام TicWatch GTH أثناء الاستحمام.

وبالنسبة لأجهزة الاستشعار، تحتوي TicWatch GTH على المجموعة المعتادة لتتبع اللياقة البدنية، مثل: مقياس التسارع والجيروسكوب ومراقبة معدل ضربات القلب، إلى جانب مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم ومستشعر درجة حرارة الجلد.

ومع ذلك، فإن الاستخدامات الفعلية لبيانات درجة حرارة الجلد تختلف، حيث استخدمت Fitbit Sense مستشعر درجة حرارة الجلد كمؤشر للتوتر والإجهاد.

وفي إعلانها عن الساعة الذكية، لم تحدد Mobvoi استخدامات مستشعر درجة حرارة الجلد.

وهناك اتجاه لتضمين أجهزة استشعار الأكسجين في الدم في الساعات الذكية، لكن المعصم ليس أفضل مكان لقياس التشبع، ولا ينبغي اعتبار هذه الساعات الذكية كأجهزة طبية.

ويبدو أن معرفة مستوى الأكسجين في الدم مفيد في الغالب للتدريب الرياضي الجاد وليس أشياء أخرى.

وحتى لو لم تكن هذه الميزات مفيدة بالضرورة، فإن حقيقة أن TicWatch تتضمن كلاً من SpO2 ومستشعرات درجة حرارة الجلد مقابل 79.99 دولار فقط هو أمر جدير بالملاحظة.

وتأتي TicWatch GTH بسعر أقل من سعر Apple Watch Series 6 البالغ نحو 399 دولار، كما إنها أقل سعرًا من سعر Fitbit Sense البالغ نحو 299.95 دولار، وذلك بالرغم من أن هذه الساعات تتضمن الكثير من الأشياء المشتركة.

وتتضمن الساعة مجموعة متنوعة من الميزات، مثل: إدارة الإجهاد، وتتبع النوم، والكشف التلقائي عن التمرين، وعناصر التحكم في تشغيل الصوت، وإشعارات المراسلة الأساسية.

وتتوفر TicWatch GTH مقابل 79.99 دولار من موقع Mobvoi أو أمازون.