Cloudtop .. أداة سطح مكتب الافتراضي من جوجل

دبي - يزن راشد - تمتلك شركة جوجل برنامج سطح المكتب الافتراضي Cloudtop الذي يستخدمه الموظفون للوصول إلى البرامج الداخلية، وهو حل مفيد للشركات التي ترغب في الحفاظ على إنتاجية موظفيها أثناء عملهم من المنزل أثناء انتشار فيروس كورونا.

ومع ذلك، عندما يطلب عملاء السحابة من جوجل حلاً لسطح المكتب الافتراضي، فإن الشركة تحيلهم إلى حلول الجهات الخارجية بدلاً من ذلك.

ويعتبر نهج جوجل متناقضًا بشكل حاد مع رائدي السوق أمازون ومايكروسوفت، وكلاهما لهما خدمات سطح المكتب الافتراضية الخاصة بهما، وقد شهد كلاهما زيادة طفيفة في الاستخدام أثناء الوباء.

وبالنسبة للعديد من الشركات التي تتنقل إلى العمل عن بُعد على نطاق واسع لأول مرة، يكون الاعتماد على موفري السحابة للتعامل مع البنية التحتية أسهل من إبقاء المسؤولين في الموقع لإدارة الخوادم أو إرسال أجهزة الحاسب بالبريد إلى موظفين جدد.

وبعد أن شهدت Zoom زيادة في عدد العملاء الجدد خلال الوباء، اشتركت شركة منصة مكالمات الفيديو في أكثر من 1000 جهاز حاسب مكتبي افتراضي من Amazon WorkSpaces لموظفي مكتب المساعدة.

وقالت AWS في شهر مايو: إن شركة TC Energy المشغلة لخطوط أنابيب النفط والغاز قد اشتركت في Amazon WorkSpaces حتى يتمكن الموظفون من العمل بأمان من المنزل.

وبالنسبة لمايكروسوفت، كانت الطفرة مهمة لدرجة أن الرئيس التنفيذي ذكرها عند الحديث عن أرباح الشركة ربع السنوية في شهر أبريل الماضي.

وقال: تضاعف استخدام Windows Virtual Desktop ثلاث مرات هذا الربع، حيث تنشر المؤسسات أجهزة سطح المكتب والتطبيقات الافتراضية عبر Azure لتمكين العمل الآمن عن بُعد.

وأتاحت جوجل خدمة Cloudtop للمرة الأولى للموظفين في عام 2017، وهي تهدف إلى مساعدتهم في إنشاء البرامج والتفاعل مع الأنظمة الداخلية والتواصل من خلال IRC.

وتقدم الخدمة أجهزة حواسيب مكتبية عاملة بنظامي التشغيل لينكس وويندوز، التي يمكن أن تكون مفيدة لاختبار التعليمات البرمجية المصدرية.

ونشرت جوجل ورقة بحثية عن برنامج سطح المكتب الافتراضي الخاص بها في عام 2018، ويستخدم أكثر من 25 في المئة من موظفيها أجهزة سطح المكتب الافتراضية.

كما نقلت جوجل البرنامج إلى السحابة العامة الخاصة بها بدلًا من البنية التحتية للشركة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.

وقال متحدث باسم جوجل: إن الشركة تدرك الطلب المتزايد على أجهزة الحاسب المكتبية الافتراضية حيث يعمل الناس عن بُعد، لكنها لا تخطط حاليًا لتقديم Cloudtop كخدمة سحابية.

وبدلاً من ذلك، تعطي الشركة الأولوية لعروض الجهات الخارجية في سوق سطح المكتب الافتراضي.

وأضاف المتحدث: إن ترويج المنتجات من الشركاء يمنح العملاء القدرة على توسيع التقنيات التي يستخدمونها في مراكز البيانات الخاصة بهم إلى السحابة العامة، ولن يتم تقييد العملاء بخدمتنا.