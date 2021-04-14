سوني تعلن عن هاتفي Xperia 1 III و Xperia 5 III

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سوني اليوم عن هاتفين جديدين هما Xperia 1 III و Xperia 5 III، وكلاهما هو الأحدث في حملة سوني لإعادة تعريف علامة Xperia التجارية بصفتها مرافقة لكاميرات Alpha الرقمية المشهورة.

وعلى هذا النحو، أصبح نظام الكاميرا هو التركيز الرئيسي مرة أخرى، وتروج سوني على وجه التحديد لأول هاتف ذكي في العالم مزود بعدسة تقريب متغيرة مقترنة بمستشعر PD المزدوج مع تحسينات على نظام التركيز التلقائي السريع والدقيق.

ويحتوي كل هاتف على المواصفات الأساسية التي تتوقعها في هاتف أندرويد رائد، بما في ذلك كاميرا خلفية ثلاثية، ومعالج Snapdragon 888، ودعم 5G.

ويحافظ الهاتفان على لغة تصميم Xperia التي استقرت عليها سوني مع Xperia 1. الأصلي.

ومن أجل إنشاء علامة Xperia التجارية، تعمل سوني أيضًا على دفع الكثير من المواصفات الأخرى التي يصعب الحصول عليها نسبيًا عبر هواتف أندرويد الأخرى.

ويحتوي Xperia 1 III على شاشة من نوع OLED بدقة 4K تدعم معدل التحديث السريع 120 هرتز، وهناك مكبرات صوت مزدوجة أعلى بنسبة 40 في المئة وتعمل مع تنسيق 360 Reality Audio من سوني.

وتعمل سوني أيضًا على تمكين وضع خاص لمنفذ USB-C يتيح لك استخدام كابل خاص لأخذ إشارة فيديو عالية الدقة من كاميرا SLR حتى تتمكن من استخدامها كشاشة.

ويأتي الهاتف مع بطاقة SIM المزدوجة وبطاقة SIM + microSD، وهناك أيضًا منفذ لسماعة الرأس وزر مصراع وشحن لاسلكي وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

وعند توصيل الهاتف بالشحن ولعب الألعاب، يمكن لهاتف Xperia 1 III إعادة توجيه الطاقة بعيدًا عن البطارية لتقليل الحرارة.

وإذا انتقلت من Xperia 1 III إلى Xperia 5 III، فإنك تحصل على مجموعة متشابهة جدًا من المواصفات مع استثناءات قليلة.

ويحتوي الهاتف الأكبر حجمًا على شاشة بقياس 6.5 إنشات بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، بينما يحتوي الهاتف الأصغر على شاشة بقياس 6.1 إنشات بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، وبدقة 1080 بكسل بدلاً من 4K، لكنه لا يزال يدعم العدسة المتغيرة على غرار Periscope.

وتستخدم سوني ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل في الخلف، وتدعم العدسة الرئيسية والعدسة المقربة OIS، ويحتوي Xperia 1 III أيضًا على مستشعر ToF.

وتقول سوني: إن لديها عدسات تكافئ 16 ميليمتر (فتحة عدسة F/2.2 واسعة للغاية)، و 24 ميليمتر (فتحة عدسة F/1.7 واسعة)، و 70 ميليمتر (فتحة عدسة F/2.3 مقربة)، لكن يمكن أن تصل العدسة المقربة أيضًا إلى ما يعادل 105 ميليمتر F/2.8.

ويأتي التقريب الإضافي بفضل تصميم عدسة Periscope المطوية، ويقوم Xperia بتحريك عناصر العدسة فعليًا للحصول على أطوال بؤرية مختلفة.

وعلى عكس جوجل وآبل وسامسونج، فإن سوني تركز على الميزات التقنية بدلاً من التصوير الحسابي، بما في ذلك التركيز التلقائي وسرعة التصوير.

ويمكن لهذه الهواتف التقاط صور بمعدل 20 إطارًا في الثانية مع قراءات التركيز والتعرض بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما أنها تدعم 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K في HDR.

ولا يزال هناك تركيز بؤري تلقائي لتتبع العين، كما يوجد تتبع في الوقت الفعلي لهذا الضبط البؤري التلقائي، وأظهرت سوني في العرض التوضيحي هدفًا وهو يستدير وتم ضبط الكاميرا عندما أصبحت عينه مرئية مرة أخرى.