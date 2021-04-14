تكنولوجيا: جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول RTX 30 تدفعك للترقية الآن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول التي تتضمن سلسلة كرت الشاشة المميزة RTX 30، والتي ترتكز على معمارية NVIDIA Ampere، وتقدم آداء يستحق الترقية الآن.

تنتقل NVIDIA بأجهزة الحاسب المحمول إلى مستوى جديد من الكفاءة في الآداء عبر سلسلة RTX 30 التي تتوفر الآن في أكثر من 70 إصدار من أجهزة الحاسب المحمول، والتي تجمع مميزات رائدة وتبدأ من مستوى تسعير 3800 درهم إماراتي.

ينطلق الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المحمول التي تتضمن سلسلة كرت الشاشة المميزة RTX 30، بتصميم نحيف ووزن أخف بفضل الجيل الثالث من تقنيات Max-Q، مع كفاءة في إدارة وإستهلاك الطاقة مرتين أفضل، كما تقدم الإصدارات الجديدة آداء أكثر سرعة.

أيضاً تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة RTX 30 تجربة إستثنائية في الألعاب، بفضل تقنية تتبع الأشعة التي تظهر بوضوح في بعض العناوين المميزة في الألعاب مثل “Cyberpunk 2077″، كما تدعم التقنية المستخدمين من منشئي المحتوى في إنتاج عمل نهائي مذهل بفضل مئات من وحدات معالجة الرسوميات في التطبيقات.

كرت الشاشة GeForce RTX 3060 تدعم مستخدمي الجيل الجديد من الأجهزة في الحصول على آداء يصل إلى 90 إطار لكل ثانية، مع دقة 1080 بيكسل في الإعدادات الفائقة لأحدث عناوين الألعاب.

أيضاً تنطلق أجهزة RTX 3060 بسعر يبدأ من 999 دولار وآداء يتفوق على كرت الشاشة GeForce RTX 2080 SUPER وهو أعلى الإصدارات السابقة من كرت الشاشة من NVIDIA والني جاءت بسعر 2500 دولار.

كرت الشاشة GeForce RTX 3070 تقدم أفضل آداء في عناوين الألعاب المميزة بدقة 1440 بيكسل، حيث تقدم كرت الشاشة آداء يصل إلى 90 إطار لكل ثانية مع دقة 1440 بيكسل.

وتنطلق الأجهزة المميزة بكرت الشاشة RTX 3070 بسعر يبدأ من 1299 دولار، وتأتي بآداء أسرع من كرت الشاشة الحالي RTX 2070 بنسبة 50%.

كرت الشاشة GeForce RTX 3080 لآداء فائق تقدم NVIDIA الأجهزة المميزة بكرت الشاشة GeForce RTX 3080، والتي تأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة G6، وتستهدف كرت الشاشة دعم الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بآداء فائق في الألعاب لدعم المستخدمين وأيضاً المحترفين من منشئي المحتوى.

ويمكن لكرت الشاشة أن تقدم آداء يصل إلى أكثر من 100 إطار في الثانية، مع ضبط إعدادات أجهزة الحاسب عند أعلى مستوى مع دقة 1440 بيكسل، وتبدأ الأجهزة المميزة بكرت الشاشة RTX 3080 بسعر يبدأ من 1999 دولار.

أجهزة Esports تنطلق بآداء يصل إلى 240 إطار لكل ثانية

تعد ألعاب Esports الإختيار المفضل لدى الغالبية العظمى من المستخدمين، لذا تقدم أكثر من نصف الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بسلسلة GeForce RTX 30 معدل تحديث 240Hz أو أعلى لدعم المستخدمين بأفضل آداء في هذه الفئة من الألعاب.

ويمكن للأجهزة المميزة بكرت الشاشة GeForce RTX 3080 أن تدعم المستخدمين عند 240 إطار لكل ثانية في أفضل العناوين مثل “Overwatch”، و” Rainbow Six”، و”Valorant” وأيضاً ” Fortnite”.

كما تدعم تقنية NVIDIA Reflex النظام في هذه الأجهزة في الوصول إلى زمن إنتقال أقل من 20 مللي ثانية لتجربة ألعاب إستثنائية.

تقنية NVIDIA Reflex في ” Rainbow six siege”

تعد ” Rainbow Six” من بين الألعاب الأكثر شعبية في ألعاب القتال وإطلاق النار، ولقد اضافت اللعبة دعم لتقنية NVIDIA Reflex، وهي تقنية تعمل على خفض معدل تأخر زمن الإنتقال في النظام لدعم الملايين من لاعبي GeForce.

ويمكن للاعبي ” Rainbow Six” تثبيت التصحيح والمشغل الجديد للعبة بهدف تمكين تقنية NVIDIA Reflex في اللعبة، وخفض وقت الإستجابة بنسبة 30%، لذا سيتمتع اللاعبين بآداء أكثر سرعة في الإطلاق، مع تجربة سلسة في التصويب على الأهداف بدقة أكبر، كما سيتمتع اللاعبين بتنافس بكفاءة وآداء أفضل.

تقنية NVIDIA Reflex في ” Overwatch “

تعد لعبة “Overwatch” من بين الألعاب التنافسية التي ستحقق الإستفادة بشكل ملحوظ مع تقنية NVIDIA Reflex، حيث تدعم اللاعبين أيضاً في خفض زمن الإستجابة، والحصول على فرصة للتنافس بآداء وكفاءة أعلى، أيضاً تتيح التقنية للاعبين تحديد الأهداف بآداء أسرع وإتخاذ رد فعل أسرع، مع دقة في التصويب على الأهداف.

دور الجيل الثالث من تقنية Max-Q في الإصدارات الجديدة من أجهزة RTX 30

يرتكز الجيل الثالث من تقنيات Max-Q على تقنية الذكاء الإصطناعي مع تعزيز النطام لتسريع آداء أجهزة الحاسب المحمول، وتشمل هذه التقنيات:

تقنية Dynamic Boost 2.0

ترتكز هذه التقنية على الذكاء الإصطناعي لإدارة الطاقة بين وحدة المعالجة وكرت الشاشة بكفاءة أعلى، حيث تعمل هذه التقنية على إضافة تحسينات بشكل مستمر للتوافق مع التغييرات الديناميكية في الألعاب والتطبيقات، حيث تعمل التقنية على تحديد وتوجيه الطاقة في إطار تلو الأخر لتصنع التوازن المطلوب في الألعاب.

تقنية WhisperMode 2.0

تم إعادة تصميم هذه التقنية بشكل كامل ومن ثم أدمجت في أجهزة الحاسب لتقدم آداء ومستوى أعلى في التحكم الصوتي، مع تخصيص أعلى في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، حيث تعمل الخوارزمية في هذه التقنية على إدارة موارد وحدة المعالجة وكرت الشاشة، مع حرارة النظام وسرعة المروحة في الجهاز لإنتاج الصوتيات المطلوبة بأفضل آداء وأعلى دقة.

تقنية NVIDIA DLSS

هي تقنية التعلم العميق في الأجهزة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي وأنوية RTX Tensor لدعم الأجهزة بآداء أفضل مرتين مع نفس مستوى الطاقة، حيث يتطلب كرت الشاشة في كل إطار بدقة 1440 بيكسل ما يصل إلى 4 ملايين بيكسل، بينما تتطلب تقنية NVIDIA DLSS جزء صغير من البيكسل فقط، مما يدعم الأجهزة بآداء سريع وأكثر كفاءة في الألعاب.

لشراء الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المميزة بسلسلة كرت الشاشة RTX 30

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