تكنولوجيا: أبل تؤكد يوم 20 أبريل موعدًا لعقد حدث Spring Loaded

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، كشف المساعد الصوتي Siri الخاص بشركة أبل عن موعد حدث الشركة القادم والذي سيعقد في 20 أبريل. والآن، أصدرت شركة أبل بنفسها تأكيدًا رسميًا لحدث Spring Loaded.

سينطلق الحدث بالخطاب الرئيسي في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي/ او الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وسيتم بثه على موقع Apple.com وبث YouTube المباشر.

ونشر جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في أبل، إعلانًا تشويقيًا على صفحته الشخصية على موقع تويتر يعرض نفس الشعار الذي نشرته أبل والذي يبدو أنه منقوش بقلم رصاص، وهذا يشير على الأرجح إلى قلم ذكي جديد من أبل.

من المتوقع أيضًا ظهور جهاز iPad Pro جديد بحجم 12.9 بوصة وشاشة LED صغيرة ومعالج A14X خلال هذا الحدث، وهناك أيضًا تنبؤات عن ظهور جهاز iPad Pro جديد بحجم 11 بوصة إلى جانب iPad Mini الجديد وسماعات AirPods الجديدة والـ AirTags التي طالت انتظارها والتي ستكون بديلة أبل لأجهزة التعقب Tile.

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