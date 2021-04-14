تكنولوجيا: ابل لن تقدم إصدار mini في سلسلة iPhone 14 القادمة في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من المحلل Ming-Chi Kuo عن خطط ابل القادمة لسلسلة iPhone 14 التي تنطلق دون الإصدار المميز بحجم 5.4 إنش أو الذي يعرف بإصدار mini.

قدمت شركة ابل العام الماضي هاتف iPhone 12 mini الذي انطلق بحجم 5.4 إنش في الشاشة، كما تستعد الشركة في خريف هذا العام لإطلاق إصدار Mini من سلسلة iPhone 13 المرتقبة.

ويشير تقرير Ming-Chi Kuo إلى أنه مع إطلاق سلسلة iPhone 14 رسمياً ستقدم ابل الإصدار الرئيسي بحجم 6.1 إنش، بينما يأتي أعلى إصدار في السلسلة بحجم 6.7 إنش.

ولقد شكل هاتف iPhone 12 mini مصدر جذب لمجموعة من المستخدمين مع دعم الهاتف للإتصال بشبكات 5G، ودعم الهاتف برقاقة معالج A14، مع مستوى تسعير أقل من الإصدارات الأعلى وأيضاً حجم أصغر للشاشة.

إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن iPhone 12 mini لم يحقق الإنتشار والمبيعات المتوقعة من ابل، مما دفع الشركة لقطع بعض طلبات التوريد، رغم إرتفاع مبيعات سلسلة iPhone 12 بشكل عام، إلا أن هواتف iPhone 12 Pro حققت شعبية أكبر لدى الكثير من المستخدمين.

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