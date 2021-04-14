تكنولوجيا: سوني تكشف عن هاتف Xperia 10 III برقاقة معالج Snapdragon 690

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني عن هاتف Xperia 10 III الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 690، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Xperia 10 III بشاشة OLED بحجم 6 إنش، مع دعم محتوى HDR 10، ومعدل تحديث 60Hz، وأبعاد 21:9، لذا يتميز الهاتف بطول أقل بنسبة 3مم، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 6، ويدعم معايير IP65/68 لمقاومة الماء والغبار.

أيضاً يتضمن الهاتف مدخل للسماعات، و LDAC ودعم معايير Hi-Res في الصوتيات، وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل ببعد بؤري 27مم، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل ببعد بؤري 54مم.

كما ينطلق هاتف Xperia 10 III برقاقة معالج Snapdragon 690 5G وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وينطلق بنظام تشغيل Android 11، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Xperia 10 III بألوان الأزرق، والأبيض، والأسود، والوردي.

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