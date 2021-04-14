شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح ملصقات رمضان .. كيف تعثر عليها وتستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة انستجرام ملصقات جديدة لمستخدميه تحمل طابع رمضان، حيث أطلقت منصة وسائل التواصل الاجتماعى ثلاث ملصقات جديدة ويمكن للمستخدمين الآن استخدامها فى قصصهم للتمنى والتحية لأصدقائهم وعائلاتهم، ووفقًا لما نشرته تارا بيدي، مديرة السياسة العامة والتواصل المجتمعى فى انستجرام وفيس بوك الهند، فقد عملت الشركات مع رسامة شهيرة لإنشاء هذه الملصقات.

وتتضمن الملصقات الجديدة ذات الطابع الرمضانى على انستجرام ثلاث ملصقات - القمر، طعام الإفطار، ومسجد، وقد تم وضع هذه الملصقات أيضًا تحت فئة مميزة، وحتى يتمكن المستخدمين من رؤيتهم فى الجزء العلوى من قسم الملصقات أثناء نشر قصة.

وبصرف النظر عن هذا، يمكن للمستخدمين أيضًا العثور على هذه الملصقات من قصص المستخدمين الآخرين الذين استخدموها فى قصصهم، وإذا كنت تبحث عن استخدام ملصقات رمضانية على انستجرام،

فإليك الخطوات التى عليك اتباعها:

1.قم بتحديث تطبيق انستجرام إلى أحدث إصدار.

2. افتح التطبيق وتوجه إلى قسم القصص من خلال النقر على صورة الملف الشخصى فى الأعلى.

3. التقط صورة / مقطع فيديو أو اختر واحدًا من المعرض الذى تريد مشاركته فى القصة.

4.اضغط على أيقونة الملصق فى الشريط العلوي.

5.ابحث عن ملصقات رمضان تحت قسم المميز

6.اضغط على الملصقات لإضافتها إلى قصتك