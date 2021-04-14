شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج .. كل ما تحتاج معرفته عن ميزة المكالمات على واتس اب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى منصة الرسائل المملوكة لشركة فيس بوك واتس آب على ميزة انتظار المكالمات المتوفرة لمستخدمى أندرويد، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين رؤية مكالمة واتس آب واردة حتى لو كانوا بالفعل فى مكالمة، وإذا حاول شخص ما الاتصال بك على واتس آب أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو بالفعل على واتس آب، فستتلقى إشعارًا بناءً على نوع المكالمة، دون أى مقاطعة، ومن رغبتك فى الرد على المكالمة أو رفضها.

كيف تعرف إذا كان هناك شخص ما يجرى مكالمة أخرى على واتس آب؟

عندما تتصل بشخص ما على واتس آب تجرى مكالمة أخرى بالفعل، فستتمكن من سماع نغمة مشغول وستظهر نافذة منبثقة تقول "فى مكالمة أخرى".

عندما يكون شخص ما فى مكالمة على واتس آب، هل يظهر على الإنترنت؟

عندما تتصل بشخص ما على واتس آب أو تتلقى مكالمة واتس آب، فسيتم رؤيتك عبر الإنترنت لأنك فتحت التطبيق، ومع ذلك، يمكنك إغلاق التطبيق والاستمرار فى متابعة محادثتك حتى لا يتم رؤيتك نشطًا على الإنترنت.

هل يمكن لأى شخص الاستماع إلى مكالمات واتس آب الخاصة بي؟

نظرًا لأن رسائل ومكالمات واتس آب يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، فلا يمكن لأى شخص رؤية رسائلك أو الاستماع إلى محادثاتك.

ما الفرق بين الرنين والاتصال على واتس اب؟

أثناء إجراء مكالمة فيديو عبر واتس آب أو مكالمة صوتية مع جهة اتصال، وإذا كان هاتفه أو بياناته معطلة، فسترى "اتصال" على شاشة هاتفك المحمول، وعلاوة على ذلك، إذا كان لدى جهة الاتصال اتصال إنترنت نشط أو متصل بالإنترنت، فسترى "رنين" أثناء إجراء مكالمة فيديو أو صوتية عبر واتس آب.

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على واتس آب؟

لن تتمكن من رؤية آخر جهة اتصال تمت رؤيتها أو عبر الإنترنت فى نافذة الدردشة، كذلك فلن تظهر التحديثات أو صورة الملف الشخصى لجهة الاتصال، وستظهر الرسائل التى ترسلها إلى جهة الاتصال علامة اختيار واحدة.