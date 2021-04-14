شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مؤتمر Spring Loaded المنتظر من أبل.. ومتى يعقد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل أن حدثها القادم يعقد فى 20 أبريل عبر دعوة تشويقية تحمل الشعار Spring Loaded، حيث جاء التأكيد الرسمى بعد أن كشف المساعد الصوتى للشركة عن التاريخ مبكرًا عندما سئل عن موعد حدث آبل التالي، وكما هو معتاد، ليس هناك الكثير من المعلومات التى يمكن الحصول عليها من الدعوة.

وبحسب الصور المنتشرة، فيشير شعار آبل المتعرج إلى قلم Apple Pencil الجديد، وقد يكون قلمًا بزر قابل للنقر، كما يتماشى توقيت حدث Spring Loaded مع التاريخ المحتمل للإعلان عن أجهزة آيباد برو الجديدة بقياس 11 و 12.9 بوصة، والتى من المتوقع أن يكون لديها تصميم مشابه لنماذج العام الماضي، إلا أن الإصدار الأكبر سيكون الأول من آبل الذى يتضمن شاشة Mini LED.

وتشمل التحسينات الأخرى المشاع معالجًا أسرع مع أداء يتماشى مع شريحة M1 التى تستخدمها آبل فى أجهزة ماك الحديثة، ومنافذ USB- C مطورة، وكاميرات أفضل، كما ورد أن جهاز iPad mini الجديد بشاشة أكبر بين 8.5 و 9 إنشات (ارتفاعًا من 7.9 إنشات فى المرة الأخيرة) قادم فى النصف الأول من هذا العام.

ومن المحتمل أن يكون المنافس الآخر الذى يظهر فى حدث Spring Loaded هو منتج التتبع AirTags الذى طالما ترددت شائعات عنه.