تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن هواتف Xperia 1 III وXperia 5 III بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني رسمياً اليوم عن هواتف Xperia 1 III وXperia 5 III التي تنطلق بمعدل تحديث 120Hz، وعدسات telephoto متغيرة.

كشفت سوني اليوم عن اثنان من هواتف الشركة المميزة Xperia 1 III وXperia 5 III، خيث يأتي هاتف Xperia 5 III بتصميم صغير الحجم يستهدف المستخدمين الباحثيين عن هاتف بحجم أصغر دون التضحية بمميزات الهاتف، كما تقدم سوني كلا الهاتفين بعدسات telephoto متغيرة تدعم التبديل بين 70 مم و 105 مم، لدعم تكبير بصري بين 2.9 مرة إلى 4.4 مرة.

ويتميز مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.9، وفتحة عدسات f/2.3 أو f/2.8 وفقاً للبعد البؤري المستخدم، وتثبيت الصورة البصري، كما يدعم تكبير رقمي إلى ما يعادل 300 مم، وتعرف التقنية من سوني بتقنية التكبير البصري فائق الدقة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

بينما تأتي الكاميرة الرئيسي بمستشعر سوني القديم بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم 1 / 1.7 وفتحة عدسات f/1.7 مع دعم OIS، ويأتي المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.6 وفتحة عدسات f/2.2 مع دعم التركيز التلقائي.

وتدعم سوني الكاميرات بعدسات ZEISS مع طبقة طلاء T، كما تتضمن الكاميرة مميزات في البرمجيات مثل تقنية التركيز التلقائي على العين والذي يدعم التركيز على الحيوانات والبشر، وميزة التثبيت البصري SteadyShot، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K عند 120 إطار في الثانية.

كما تأتي الكاميرة الأمامية في هاتفي Xperia 1 III وXperia 5 III بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يختلف الهاتفين في دعم Xperia 1 III فقط بمستشعر 3D ToF، لدعم التركيز التلقائي وتتبع العين في الوقت الفعلي للتصوير، بينما يأتي هاتف Xperia 5 III أيضاً بميزة التركيز التلقائي على العين في الوقت الفعلي للتصوير.

ويتميز هاتف Xperia 1 III بحجم أكبر في الشاشة 6.5 إنش في شاشة OLED بدقة 4K وأبعاد 21:9، مع دعم معدل تحديث 120Hz، ومحتوى HDR.

بينما يأتي هاتف Xperia 5 III بحجم شاشة 6.1 إنش، ومعدل تحديث 120Hz في شاشة OLED بجودة عرض Full HD، وأبعاد 21:9 ودعم محتوى HDR.

كما ينطلق كلا الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 888، ويأتي هاتف Xperia 1 III بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

بينما يتوفر هاتف Xperia 5 III بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتفين التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 4500 mA مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ويدعم Xperia 1 III أيضاً الشحن اللاسلكي.

كما تدعم سوني هاتفي Xperia 1 III وXperia 5 III بمكبرات صوتية ستريو، مع خفض ضبابية الصوتيات عند 240Hz في الألعاب التي تدعم هذه الميزة، كما أضافت الشركة تحسينات في الميكروفون لآداء أفضل في المحادثات، مع دعم إزالة الضوضاء الخلفية لمحادثات أكثر وضوحاً.

ويأتي هاتف Xperia 1 III بطبقة Gorilla Glass Victus للحماية، بينما يأتي Xperia 5 III بطبقة حماية من Gorilla Glass 6، ويدعم كلا الهاتفين معايير IP65/68 لمقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xperia 1 III باللون الأسود، الرمادي، والبنفسجي، بينما ينطلق Xperia 5 III باللون الأسود، الأخضر والوردي.

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