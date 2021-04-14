شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليار مشاهدة لهاشتاج تعلم على تيك توك.. وفريق متخصص لمراجعة الفيديوهات على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى كامل مدير محتوى تيك توك بشمال أفريقيا، إن الشركة لا تستعين بأى شركة خارجية لمراجعة المحتوى للحفاظ على خصوصية وامن وسلامة المستخدمين، مضيفا لدينا العديد من الفرق التى تقوم بهذا العمل. ففى مصر يقوم بمراجعة المحتوى متخصصين مصريين، وفى السعودية متخصصين سعوديين وهكذا. حتى نتأكد تماما من سلامة ما ينشر فى كل بلد بشكل تفصيلي.

وبالنسبة للمحتوى التعليمى، تحدث هانى عن مجهودات تيك توك فى هذا الملف، وقال أن تيك توك قامت بهاشتاج #تعلمعليتيك_توك والذى حاز حتى هذه اللحظة على أكثر من مليار مشاهدة. كما أكد وجود مباحثات جارية مع وزارة التربية والتعليم ستثمر عن تعاون بين الوزارة والمنصة.

قال مدير محتوى تيك توك، إن منصة تيك توك، أطلقت خاصيتان جديدتان لتعزيز القدرة على التحكم بالتعليقات بهدف المساعدة فى خلق بيئة إيجابية ودعم التواصل بأسلوب لبق بين أعضاء مجتمع "تيك توك"، الخاصية الأولى هى تنقية التعليقات التى تمنح لصنّاع المحتوى مزيدًا من التحكم فى التعليقات التى يرغبون فى ظهورها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وبالتالى فى حال تفعيل هذه الخاصية لن يتم عرض التعليقات إلاّ فى حال موافقتهم عليها.

أما الخاصية الثانية فقد أوضح أنها تتعلق بإعادة التفكير التى تطالب المستخدمين بإعادة النظر قبل نشر تعليقات غير لائقة، تذكر المستخدمين بإرشادات مجتمع "تيك توك"، وتسمح لهم بتعديل تعليقاتهم قبل نشرها.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها منصة تيك توك وحضرها هانى كامل مدير محتوى تيك توك بشمال أفريقيا، ورغدة العزب، مديرة العلاقات العامة للشركة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقوف على أحدث جهود التطبيق فى التصدى للتنمر والتحرش الالكتروني، حيث تستمر "تيك توك" فى اتخاذ خطوات جادة نحو الحفاظ على مجتمع افتراضى أمن وايجابى لمستخدميها والحد من الاستخدامات السلبية.

من جهة أخرى أشار هانى عادل إلى أن التطبيق يعمل بشكل مستمر على التوعية المجتمعية من خلال العديد من المبادرات والحملات للترويج لبيئة انترنت آمنة خالية من الممارسات السلبية كالتنمر والتحرش والعنف، وكان أهمها حملة خليك مسئول وهى حملة شاملة متعددة القنوات لتعزيز الاستخدام المسؤول والامن للإنترنت وقد حققت الحملة تفاعل كبير حيث اشترك العديد من المستخدمين وصناع المحتوى فى نشر فيديوهات لزيادة الوعى بين المستخدمين حول الخيارات والإعدادات المتاحة لهم لإدارة تواجدهم عبر الإنترنت بشكل أفضل بالإضافة إلى إطلاق برنامج سفراء الأمان لتيك توك بالتعاون مع عدد من المشاهير ونخبة من أمهر صانعى المحتوى ورواد الأعمال التى تستخدم الإنترنت بطريقة مسؤولة وقادرة على تثقيف الجمهور حول استخدام الإنترنت الأكثر مسؤولية.

كما أطلق التطبيق عدد من الحملات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وكان أخرها حملة فكر قبل ما تنشر لخلق بيئة آمنة ومسؤولة على الإنترنت، وكذلك تشجيع المستخدمين على التوقف والتفكير قبل مشاركة أى محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المشاهير الذين لديهم القدرة على زيادة الوعى بالحملة، وحملة أبدع بدون تردد بهدف تشجيع مستخدمى التطبيق على الابتكار والإبداع والتوعية بأهمية الابتعاد عن التنمر وإيذاء الأشخاص وحازت الحملة على مشاركة فعالة ومعبرة من مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين وصُناع المحتوى مثل الإعلامى خالد عليش، والبلوجر لُجين صلاح، والفنان كريم عفيفي، وغيرهم من النجوم الذين شاركوا جمهورهم بأكثر جمل التنمر التى تعرضوا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات حقيقية مؤذية تلقوها، وحثوا جمهورهم على أن يتبعوا خطاهم فى عدم الاستماع لمثل هذه التعليقات السلبية.