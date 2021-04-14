شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيعمل معالج الهاتف الذكى القديم على تشغيل رحلة على المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك هاتف Android جديد، فمن المحتمل أن يكون معالجه أكثر تقدمًا من المعالج الذي سيتحكم في أول رحلة طيران على كوكب المريخ، فمروحية "الإبداع" التابعة لناسا ، والتي من المقرر أن تقوم برحلتها الأولى على الكوكب الأحمر في 14 أبريل ، تعمل بمعالج Snapdragon 801 - نفس الشريحة التي استخدمها عدد كبير من الهواتف التي تم إصدارها في عامي 2014 و 2015.

ويدير النظام لوحة متكاملة تسمى Qualcomm Flight Platform ، والتي ستقوم بتشغيل الرحلة المستقلة.

في حين أن الموظفين في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) سوف يخططون لمسار المروحية، ستكون الرحلة مستقلة بسبب تأخر الاتصالات. ستستغرق إشارات الراديو أكثر من 15 دقيقة لقطع مسافة 173 مليون ميل بين الأرض والمريخ.

ونقل موقع TheNextWeb عن ديف سينج المدير العام لشركة Qualcomm في مجال الروبوتات والطائرات بدون طيار والآلات الذكية قوله: "لا يوجد سلك يتحكم فيه أحد عن بُعد ، لذا يجب إجراء معظم المعلومات الاستخباراتية على المنصة".

ستقوم منصة Qualcomm بمعالجة المعلومات التي تم التقاطها بواسطة كاميرتين وأجهزة استشعار متعددة متصلة بالهليكوبتر التي يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام. ستعود هذه البيانات إلى الخوارزميات التي توجه حركات الإبداع.

إذا أدت العوائق أو الظروف على كوكب المريخ إلى انحراف الطائرة عن مسارها ، فسيقوم النظام بضبط عناصر التحكم.

يقول كريس بروتينج ، كبير مديري تطوير الأعمال في شركة Qualcomm Government Technologies: "يعتمد نموذج رحلتنا بالكامل على المستشعرات الموجودة على متن الطائرة بالإضافة إلى رؤية الكمبيوتر - وهو ما أحب أن أسميه الطيران عن طريق البصر".

تُستخدم Qualcomm Flight أيضًا في نظام الاتصالات الخاص بمركبة Perseverance المحمولة، والتي أعطت المروحية رحلة إلى الكوكب الأحمر. وستعالج المنصة الصور التي التقطتها المروحية قبل إعادتها إلى الأرض.

يقول بروتينج: "أولئك منا هنا متحمسون حقًا للصور التي يلتقطها المروحية". "الناس في مختبر الدفع النفاث متحمسون حقًا بشأن جميع البيانات التي تعود كجزء من ذلك لأنهم سيتعلمون الكثير عن رحلات الفضاء على المريخ."

ستستخدم ناسا الرؤى لتطوير طائرات هليكوبتر أكثر تقدمًا ، والتي يمكنها الوصول إلى مناطق المريخ التي لا تستطيع المركبات الأرضية الوصول إليها.