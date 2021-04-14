تكنولوجيا: سوني تدفع تحديث PS5 بميزة دعم التخزين في سعة USB خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني تحديث هام لمنصة PlayStation 5 تقدم من خلاله ميزة دعم التخزين الخارجي للألعاب في أحد أجهزة USB للتخزين التي تتصل بجهاز الألعاب PS5 من بين مجموعة أخرى من المميزات.

بدأت سوني في دفع تحديث جديد لمنصة PlayStation 5 تقدم من خلاله مجموعة من المميزات الجديدة التي يأتي على رأسها دعم التخزين في سعة USB خارجية، مما يتيح للمستخدمين نقل الألعاب من جهاز PS5 إلى جهاز USB متصل، على أن تدعم الميزة التخزين فقط، لذا لن يتاح للمستخدمين اللعب عبر السعة الخارجية مباشرة، حيث ستدعم السعة المستخدم في تخزين وأرشفة الألعاب فقط.

وتؤكد سوني على أن نقل الألعاب لاحقاً من أجهزة USB للتخزين الخارجي سيقدم للمستخدمين تجربة سلسة مقارنة بتحميل الألعاب من جديد.

ولقد قدمت سوني هذه الميزة لمستخدمي أجهزة PS4، إلا أن سوني تدعم أيضاً في جهاز PS4 تشغيل الألعاب عبر محرك خارجي مباشرة أيضاً، كما يتيح PS5 نقل ألعاب PS4 من سعة خارجية إلى الجهاز، حيث إقتصر الدعم في السابق على ألعاب PS5 فقط.

أيضاً من بين أهم المميزات المقدمة من سوني في هذا التحديث دعم مشاركة لاعبي PS4 في التنافس في الألعاب، حيث يمكن لمستخدمي PS5 الآن دعوة الأصدقاء من مستخدمي PS4 لمشاركتهم الألعاب سحابياً.

كما سيتاح أيضاً دعوة الأصدقاء كلاعبين مساعدين في الألعاب، على أن تتطلب المميزات السابقة إشتراك في خدمة PlayStation Plus، كما سيتاح للاعبي PS5 مشاركة مشاهد شاشة الألعاب مع الأصدقاء، وتأتي هذه الميزة للمستخدمين بشكل مجاني.

ومن المقرر أن يظهر للمستخدمين قائمة بالأصدقاء المتوفرين في الخدمة لمشاركة الألعاب أو التنافس في الألعاب، على أن تظهر قائمة الأصدقاء على منصة PS4 وPS5 لدعم المستخدمين بتجربة سلسة في التنافس ومشاركة الألعاب.

أيضاً يقدم التحديث ميزة ” Game Base” التي ستدعم المستخدمين بتجربة سلسة لتبديل اللاعبين المشاركين من الأصدقاء أو الأعضاء، كما سيتاح للمستخدمين ميزة تعطيل المحادثات، أو ضبط مستوى الصوتيات للاعبين الأخرين، مع دعم تكبير الشاشة، وتحديد لقطات الشاشة التلقائية ومقاطع الفيديو على الجوائر المميزة فقط من الذهب والبلاتين.

يذكر أن سوني قد أعلنت أيضاً عن تحديث تطبيق PlayStation على منصة الأندوريد وiOS، على أن يبدأ دفع التحديث الجديد للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتيح التطبيق إنضمام المستخدم في الألعاب متعددة اللاعبين في منصة PS5، كما يدعم التطبيق المستخدم في التحكم وإدارة جهاز ألعاب PS5.

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