تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن موعد حدث سامسونج القادم في 28 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري مقطع فيديو تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم للشركة في 28 من أبريل، كما أشارت في الإعلان التشويقي إلى خططها لإطلاق “أقوى أجهزة Galaxy”.

ينطلق حدث “Galaxy Unpacked” قبل نهاية شهر أبريل الجاري مع إعلانات جديدة مرتقبة من سامسونج، حيث أشارت سامسونج في إعلانها التشويقي إلى إطلاق أقوى أجهزة Galaxy دون أن توضح تفاصيل أكثر حول الإصدار المرتقب الإعلان عنه.

وتشير بعض التوقعات إلى أن إشارة سامسونج إلى أقوى أجهزة Galaxy قد يوحي إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، إلا أن التسريبات تؤكد على أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 888 الذي يدعم بالفعل مجموعة من الهواتف الذكية، لذا قد لا يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 هو الإصدار المرتقب الإعلان عنه خلال الحدث.

من جانب أخر شغلت أجهزة Galaxy Book مجموعة من التسريبات في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشير عبارة أقوى جهاز Galaxy بالفعل إلى الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول التي تأتي بعد إصدارات الشركة السابقة التي قدمت في 2019.

أيضاً من المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد من أجهزة Galaxy Book الجيل الحادي عشر من معالجات Tiger Lake من إنتل، ومن المتوقع أيضاً أن تتضمن الأجهزة سلسلة 35W H لتقدم بالفعل أقوى آداء في أجهزة Galaxy.

المصدر

اعلان





