شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Sparked.. فيسبوك يختبر تطبيقًا للتعارف السريع بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر Facebook تطبيقًا للتعارف السريع للفيديو يسمى Sparked، حيث تم تطوير التطبيق، الذي يتطلب ملفًا شخصيًا على Facebook لإنشاء حساب، بواسطة فريق NPE التابع للشركة، وهي مجموعة داخلية على Facebook تعمل على التطبيقات التجريبية وفقا لموقع the verege.

ويمكن للمستخدم عرض صفحة الويب Sparked، حيث يساعد على المقابلة بالفيديو، كما أنه يعد بعدم وجود ملفات شخصية عامة، أو التمرير السريع أو الرسائل المباشرة، وأنه مجاني للاستخدام.

ويبدو أن التطبيق سيعيد توجيه الأشخاص عبر مواعيد فيديو سريعة تدوم أربع دقائق. ليس من الواضح عدد تواريخ الفيديو التي سيستمر فيها الشخص في كل حدث ولكن التطبيق يقول أنه إذا كان "كلاكما يقضي وقتًا رائعًا" ، فسيتم تحديد موعد لمدة 10 دقائق. بعد هذه النقطة ، يقترح Sparked أنه يمكنهم تبادل معلومات الاتصال والبقاء على اتصال من خلال Instagram أو iMessage أو البريد الإلكتروني.

حاول The Verge إعداد ملف تعريف وتم وضعه في قائمة انتظار ، لكن تدفق تسجيل المستخدم يشير إلى أن "اللطف" هو سمة رئيسية للتطبيق، فعند التسجيل، يتعين على المستخدمين كتابة ما يجعلهم تاريخًا طيبًا.

يقول التطبيق إنه سيتم "مراجعة هذه الردود من قبل شخص في Sparked" قبل أن يتمكن الأشخاص من تحديد مواعيد للتواصل.