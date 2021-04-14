اتفاق بين الإمارات و”آي سبيس” اليابانية لإرسال مركبة إلى القمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 10:56 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 10:54 صباحًا

أعلنت شركة “آي سبيس” اليابانية للفضاء اليوم الأربعاء، أنها ستنقل مركبة إماراتية إلى القمر عام 2022.

وقالت “آي سبيس” إن الاتفاق ينص أيضا على أن تزود الشركة بعثة الإمارات للقمر بالاتصالات السلكية والكهرباء خلال الرحلة وبالاتصالات اللاسلكية على سطح القمر.

وكان “الأمل” أول مسبار إماراتي قد نجح في دخول مدار كوكب المريخ في 9 شباط، وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت هذه أول مغامرة للدولة خارج مدار الأرض، وذلك بحسب “رويترز”.