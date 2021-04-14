“البيتكوين” ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 10:56 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ارتفعت قيمة عملة “البيتكوين” فوق مستوى الـ64 ألف دولار، وسجلت بذلك مستويات قياسية جديدة.

وأظهر بيانات موقع “كوين ديسك”، المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية، أن قيمة عملة “البيتكوين” صعدت، بنسبة 5.94% إلى 64409.41 دولار.

وبذلك تكون عملة “البيتكوين” قد صعدت منذ بداية العام 2021 بنسبة 120%، من 29111.52 دولار التي تم تسجيلها في مطلع كانون الثاني الماضي ليتم تداولها الآن فوق مستوى 64000 دولار.

وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.