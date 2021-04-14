تكنولوجيا: Oppo تعلن عن هاتف Oppo A35 برقاقة معالج Helio P35 وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتف Oppo A35 الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P35 وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع بطارية بقدرة 4230 mAh.

يتميز هاتف Oppo A35 بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Oppo A35 مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

أيضاً يأتي هاتف Oppo A35 برقاقة معالج Helio P35 مغ ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 وواجهة ColorOS 7.2.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4230 mAh، مع منفذ microUSB للشحن، وشاحن بقدرة 10W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للسوق الصيني بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأزرق والأسود إلى جانب اللون الأبيض.

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