شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون تقنية يمكنها إعادة تدوير الأقنعة وتحويلها إلى كراسى مدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا "NHS" التكنولوجيا التي تصنع الكراسي المدرسية والأشياء الأخرى من نفايات معدات الحماية الشخصية (PPE) مثل أقنعة COVID والستائر الطبية، والتي طورتها مجموعة الضغط الحراري التي تتخذ من كارديف مقراً لها، حيث يمكن للآلات ضغط أكياس معدات الوقاية الشخصية في كتل بلاستيكية كبيرة قابلة لإعادة الاستخدام في غضون ساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن بعد ذلك جمع هذه الكتل التي يبلغ طولها ثلاثة أقدام ومعالجتها، مما يوفر المواد الخام لصنع مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى بما في ذلك صناديق الأدوات والكراسى المدرسية.

كما تم تصميم هذه التقنية خصيصًا لضغط مادة البولي بروبيلين، وهي مادة بلاستيكية شائعة الاستخدام في معدات الحماية الشخصية، وتقليل حجم النفايات بنحو 85%، وتم تركيب آلات التدفئة الحرارية في خمسة مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بما في ذلك مستشفى جلوسيسترشاير الملكي ومستشفى رويال كورنوال في ترورو.

وقالت مجموعة الضغط الحراري، أنه من المقرر أيضًا أن تتلقى 11 مستشفى إضافيًا أجهزة إعادة التدوير الخاصة بها في المستقبل القريب.

قدر الخبراء أنه خلال جائحة Covid-19، تستخدم المملكة المتحدة وحدها حوالي 53 مليون قناع للوجه يستخدم لمرة واحدة يوميًا.

قال مات رابسون، المدير البيئي لمجموعة الضغط الحراري: "نحن نأخذ ما تم تحديده على أنه بلاستيك يستخدم مرة واحدة من مجرى نفايات مكلف للغاية بالنسبة إلى NHS".

وأضاف رابسون، أن آلات إعادة التدوير تسترد البلاستيك وهندسته مرة أخرى إلى مصدر خامل من مادة البولي بروبيلين التي يتم إعادة استخدامها بعد ذلك في منتجات متعددة.