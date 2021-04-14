شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل رحلة هليكوبتر المريخ الأولى مرة أخرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتهى اختبار عالي السرعة لدوارات المروحية التي تزن أربعة أرطال (1.8 كيلوجرام) في وقت أبكر مما كان متوقعًا بسبب تحذير من مشكلة محتملة، وحددت وكالة الفضاء الأمريكية الآن أن المركبة تتمتع بصحة جيدة من الناحية الهيكلية، ولكنها تتطلب تحديثًا للبرنامج، والذي يستغرق وقتًا للتحميل، قبل أن تتمكن من الطيران بأمان.
ومرت المركبة بعدد من الاختبارات قبل أن تتمكن من الطيران على المريخ ، للتأكد من أن كل مرحلة تعمل على النحو المتوقع، وسيعدل تحديث البرنامج هذا العملية التي يتم من خلالها تشغيل جهازي التحكم في الطيران، مما يسمح للأجهزة والبرامج بالانتقال بأمان إلى حالة الرحلة.
يجرى مهندسو ناسا مراجعة التعديلات المدخلة على برنامج الطيران بشكل مستقل والتحقق من صحتها، وسيتم نشرها في قواعد الاختبار الأرضية قبل إرسالها في النهاية إلى المريخ، ليتم تحميلها على المروحية الصغيرة التي تبلغ 4 أرطال.
وعلى الرغم من أن تطوير التغيير الجديد في البرنامج بسيط، إلا أن عملية التحقق من صحته واستكمال ارتباطه بـ Ingenuity ستستغرق بعض الوقت.