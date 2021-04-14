شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل رحلة هليكوبتر المريخ الأولى مرة أخرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت وكالة ناسا رحلة هليكوبتر المريخ " Ingenuity" للمرة الثانية، حيث إنه لن يتم إطلاقها الآن حتى الأسبوع المقبل على الأقل، وكان تم تحديد الرحلة من قبل، والتي ستكون أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، في 11 أبريل، وتم تأجيلها حتى 14 أبريل، وحاليا تم تأجيلها مرة أخرى بسبب تحديث البرنامج الخاص بالهليكوبتر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتهى اختبار عالي السرعة لدوارات المروحية التي تزن أربعة أرطال (1.8 كيلوجرام) في وقت أبكر مما كان متوقعًا بسبب تحذير من مشكلة محتملة، وحددت وكالة الفضاء الأمريكية الآن أن المركبة تتمتع بصحة جيدة من الناحية الهيكلية، ولكنها تتطلب تحديثًا للبرنامج، والذي يستغرق وقتًا للتحميل، قبل أن تتمكن من الطيران بأمان.

كما أنه نظرًا لأن التحميل يجب أن يسافر 147 مليون ميل إلى الكوكب الأحمر، فمن المتوقع أن تستغرق العملية بأكملها ما يصل إلى أسبوع، مع تحديد موعد رحلة جديد الأسبوع المقبل.

ومرت المركبة بعدد من الاختبارات قبل أن تتمكن من الطيران على المريخ ، للتأكد من أن كل مرحلة تعمل على النحو المتوقع، وسيعدل تحديث البرنامج هذا العملية التي يتم من خلالها تشغيل جهازي التحكم في الطيران، مما يسمح للأجهزة والبرامج بالانتقال بأمان إلى حالة الرحلة.

يجرى مهندسو ناسا مراجعة التعديلات المدخلة على برنامج الطيران بشكل مستقل والتحقق من صحتها، وسيتم نشرها في قواعد الاختبار الأرضية قبل إرسالها في النهاية إلى المريخ، ليتم تحميلها على المروحية الصغيرة التي تبلغ 4 أرطال.

وعلى الرغم من أن تطوير التغيير الجديد في البرنامج بسيط، إلا أن عملية التحقق من صحته واستكمال ارتباطه بـ Ingenuity ستستغرق بعض الوقت.