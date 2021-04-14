شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تتوقع أن تتجاوز مبيعات الربع الأول 5.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تصنيع الرقائق الأجهزة الذكية إن إيرادات Nvidia Corp فى الربع الأول ستكون أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 5.3 مليار دولار، حيث تستفيد من الطلب القوى على الرقائق التى تعمل على تشغيل مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.

وارتفعت أسهم الشركة، التى ارتفعت على خلفية سلسلة من الإعلانات عن المنتجات خلال الجلسة، بنسبة 6٪ تقريبًا، وقد ارتفع الطلب على رقائق رسومات الألعاب من Nvidia خلال جائحة COVID- 19، لكن الدفعة الأكبر لمبيعاتها جاءت من الاندفاع القوى إلى شرائح الذكاء الاصطناعي، التى تتعامل مع مهام مثل التعرف على الكلام والصورة فى مراكز البيانات

وقالت المديرة المالية كوليت كريس فى بيان: "فى حين أن الربع الأول من السنة المالية 2022 لم يكتمل بعد، فإن إجمالى إيرادات الربع الأول يتجاوز التوقعات البالغة 5.30 مليار دولار"، وقالت الشركة إنه من المتوقع الآن أن تعلن وحدة Nvidia التى تدعم تعدين العملات المشفرة عن مبيعات بقيمة 150 مليون دولار فى الربع، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 50 مليون دولار.

وتأتى توقعات الشركة المتفائلة حتى مع استمرار صناعة الرقائق فى التعثر من النقص العالمى فى المكونات، مما يعطل التصنيع على نطاق واسع للمنتجات بما فى ذلك السيارات والهواتف الذكية، وقال كريس: "نتوقع أن يستمر الطلب فى تجاوز العرض لمعظم هذا العام".

وفى وقت سابق يوم الاثنين، قالت Nvidia إنها تخطط لصنع شريحة معالج خادم تعتمد على تكنولوجيا من Arm Ltd، مما يجعلها فى أكثر منافسة مباشرة حتى الآن مع منافستها Intel Corp.