شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استحواذ مايكروسوفت على Nuance بـ19.7 مليار دولار .. 9 أشياء يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت مايكروسوفت على شركة التعرف على الكلام Nuance مقابل ما يقرب من 20 مليار دولار، حيث أعلنت الشركة العملاقة للتكنولوجيا عن هذا الإعلان فى 12 أبريل، وقدمت تفاصيل عن سبب الاستحواذ وكيف تخطط لاستخدام خبرة الشركة ومواردها، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج لمعرفته حول الاستحواذ الكبير لشركة Microsoft:

- قامت مايكروسوفت بصفقة نقدية بالكامل بقيمة 19.7 مليار دولار للاستحواذ على شركة Nuance، وهى شركة للتعرف على الكلام.

- يعد هذا ثانى أكبر استحواذ لشركة مايكروسوفت بعد LinkedIn فى عام 2016 عندما صرفت 26 مليار دولار

- المنتج الأكثر شهرة فى Nuance هو Dragon، وهو برنامج يستخدم التعلم العميق لكتابة الكلام، كما تعمل على تحسين دقتها من خلال التكيف مع صوت مستخدم معين

- قامت Nuance بترخيص هذه التقنية للعديد من الشركات والتطبيقات

- قامت Nuance بترخيص التقنية لمساعد صوت Apple Siri، ومع ذلك، لا يُعرف مقدار استخدام Apple للبرنامج لـ Siri

- بالنسبة إلى مايكروسوفت، يمكن أن تكون خبرة Nuance مفيدة لأنها تتخذ خطوات فى استخدام الذكاء الاصطناعى والسحابة فى قطاع الرعاية الصحية

- قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، "إن الذكاء الاصطناعى هو أهم أولويات التكنولوجيا، والرعاية الصحية هى أكثر تطبيقاتها إلحاحًا"

- إلى جانب الرعاية الصحية، توفر Nuance خبرات الذكاء الاصطناعى وحلول مشاركة العملاء عبر الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) والمساعدين الافتراضيين والحلول الرقمية والبيومترية للشركات فى جميع أنحاء العالم فى جميع الصناعات

- قالت مايكروسوفت أن حلول Nuance تستخدم حاليًا من قبل أكثر من 55٪ من الأطباء و 75٪ من أطباء الأشعة فى الولايات المتحدة، وتستخدم فى 77٪ من مستشفيات الولايات المتحدة.