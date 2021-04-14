تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Air (2019) وiPad Pro 12.9

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad iPad Air (2019) وiPad Pro 12.9، أن تساعدك فى الاختيار: