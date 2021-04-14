تكنولوجيا: هواوي تؤكد على دعم أكثر من 300 مليون جهاز بنظام HarmonyOS هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة هواوي في العمل على تطوير نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS، حيث تهدف العملاق الصيني دعم 300 مليون إصدار من أجهزة الشركة هذا العام.

يعد نظام تشغيل HarmonyOS مستقبل أجهزة هواوي الذكية، لذا تسعى العملاق الصيني بجهد أكبر في الفترة الأخيرة للإنتهاء من تطوير النظام وإطلاق الإصدار الثابت للمستخدمين، ولقد شاركت هواوي بالفعل إصدار تجريبي جديد لنظام التشغيل توضح من خلاله النقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير نظام التشغيل.

ولقد أكدت هواوي على أنها نجحت في جذب أكثر من 20 مصدر من بائعي الأجهزة وأكثر من 280 شركة مطورة للبرمجيات للعمل على عدد من أجهزة HarmonyOS.

ومن المقرر أن ينطلق 100 مليون جهاز بنظام HarmonyOS مثبت مسبقاً، من بين 300 مليون جهاز يحصل على نظام هواوي هذا العام، كما أكد Wang Chenglu من هواوي على أن نظام التشغيل يستهدف توحيد أجهزة هواوي، حيث تهدف هواوي التوسع بنظام التشغيل ليشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة.

المصدر

اعلان





