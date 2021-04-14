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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة تفصيلية لسديم عملاق على بعد 2100 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستمر السديم في التوسع، حوالي 932.000 ميل في الساعة، وتقول وكالة ناسا إن دراسة تركيبته يمكن أن تساعدنا في فهم بنيته بشكل أفضل وكيف يتفاعل مع موجة الصدمة من النجم المنفجر.
صورة تفاصيل سديم الحجاب
ويعد سديم الحجاب هو الجزء المرئي من حلقة Cygnus Loop، وهي بقايا نجم يزيد حجمها عن 20 ضعف حجم شمسنا منذ ما بين 10000 و 20000 سنة.
ويعد السديم هو سحابة من الغاز والغبار المتأين الذي يتشكل عندما ينفجر نجم، ولأن سديم الحجاب على بعد حوالي 2100 سنة ضوئية من الأرض، فيعتبر جار قريب نسبيًا من الناحية الفلكية.
يقع السديم على طول حافة فقاعة كبيرة من الغاز منخفض الكثافة التي دفعها النجم المحتضر في الفضاء قبل أن ينفجر ذاتيًا.
شاركت وكالة ناسا لأول مرة صورة للحجاب في عام 2015، تم التقاطها باستخدام كاميرا Wide Field Camera 3 التابعة لتلسكوب هابل مع خمسة مرشحات مختلفة، وتم تجميع ست لقطات معًا لتكوين صورة واحدة.
أما في هذا الشهر، فعملت وكالة ناسا على نسخة مجددة من تلك الصورة لعام 2015 باستخدام تقنية جديدة لتحسين التفاصيل بشكل كبير.