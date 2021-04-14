HarmonyOS.. هواوي تستهدف 300 مليون هاتف لدعمهم بنظام التشغيل الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت عملاق التكنولوجيا الصينية “هواوي” أنها نجحت في جذب أكثر من 20 مصدر من بائعي الأجهزة وأكثر من 280 شركة مطورة للبرمجيات للعمل على عدد من أجهزة HarmonyOS.

يأتي ذلك تزامناً مع الجهود التي تبذلها شركة هواوي في تطوير نظام تشغيلها الجديد، حيث تهدف لدعم 300 مليون إصدار من أجهزة الشركة هذا العام.

ويعد نظام تشغيل HarmonyOS مستقبل أجهزة هواوي الذكية، لذا تسعى العملاق الصيني بجهد أكبر في الفترة الأخيرة للإنتهاء من تطوير النظام وإطلاق الإصدار الثابت للمستخدمين، ولقد شاركت هواوي بالفعل إصدار تجريبي جديد لنظام التشغيل توضح من خلاله النقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير نظام التشغيل.

ومن المقرر أن ينطلق 100 مليون جهاز بنظام HarmonyOS مثبت مسبقاً، من بين 300 مليون جهاز يحصل على نظام هواوي هذا العام، كما أكد Wang Chenglu من هواوي على أن نظام التشغيل يستهدف توحيد أجهزة هواوي، حيث تهدف هواوي التوسع بنظام التشغيل ليشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة.