رسمياً.. نوكيا تطلق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Lite Earbuds

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية “نوكيا” ، عن إطلاق السماعات اللاسلكية Lite Earbuds الجديدة نظير سعر يبلغ 39 يورو.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن السماعات اللاسلكية Lite Earbuds الجديدة تمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات، بينما توفر علبة الشحن الطاقة لخمس شحنات كاملة.

وتشتمل السماعات اللاسلكية Lite Earbuds الجديدة على سطح حساس للمس على الجانب الخارجي من أجل التحكم في تشغيل الموسيقى باللمس.

وتتوفر السماعات اللاسلكية Lite Earbuds الجديدة بالألوان Polar Sea وCharcoal.

تحاول نوكيا تقليص نفقاتها، حيث أعلنت منتصف شهر مارس/آذار الماضي عزمها شطب ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة، في إطار خططها لخفض التكاليف على مدى العامين المقبلين.

وتعني خطط الشركة أن عدد موظفيها سيتراوح بين 80 ألفا و85 ألفا على مدى 18-24 شهرا، مقابل 90 ألفا اليوم.

وقالت نوكيا في بيان إن العدد الدقيق سيعتمد على تطورات السوق خلال العامين المقبلين.

وتتوقع الشركة أن تترواح تكلفة إعادة الهيكلة والرسوم المرتبطة بها بين 600 مليون يورو و 700 مليون يورو بحلول عام 2023.كما تتوقع أن يتم تسجيل 50% من التكلفة في عام 2021 ، وحوالي 15% في عام 2022 ، وحوالي 35% في عام 2023.