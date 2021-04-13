تويتر تختار غانا مقراً رئيسياً لها في أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - اختارت شركة تويتر عن دولة غانا،لتصبح مقرا رئيسيا لها في القارة السمراء ، حيث استحدثت فريق من أحد عشر موظفا.

وأعلنت الشركة في بيان “اليوم، وتماشيا مع استراتيجتنا للنمو، نحن سعداء بالإعلان لكم عن تشكيلنا فريقا في غانا”.

وأضافت “علينا الانغماس أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة الأفريقية”.

وكتب الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو عبر تويتر أن “اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات تويتر في أفريقيا نبأ ممتاز”، مشيدا بـ”بدء تعاون جميل”.

وأوضحت تويتر أن فريقها الجديد سيبدأ العمل من بُعد، مع استشكاف “إمكان فتح مكتب في غانا في المستقبل”.

وعزت الشبكة الأمريكية خيارها إلى الإمكانات المتاحة في غانا على صعيد حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى اختيار عاصمتها أكرا أخيرا لاستضافة الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقبل تويتر، فتحت فيسبوك مكاتب كثيرة لها في أفريقيا، خصوصا في نيجيريا أكثر بلدان القارة تعدادا بالسكان، وهي أيضا في غرب إفريقيا.

ووصف كايفون بيكبور مدير الإنتاج في تويتر هذه الخطوة التي أعلن عنها في رسالة عبر الإنترنت بأنها جزء “مثير” من استراتيجية نمو الشركة.

وكتب بيكبور في رسالته “لكي تخدم حقا المحادثات العامة، يجب أن تكون أكثر انغماسا في التجمعات الثرية والمتنوعة التي تقود المحادثات التي تتم يوميا في مختلف أنحاء القارة الإفريقية”.

من ناحيته قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إنه يريد فهما أفضل لاهتمامات المستخدمين في أفريقيا وأغلبهم يستخدم الإنترنت لأول مرة. وأعلن دورسي اعتزامه الحياة في أفريقيا لجزء من الوقت بعد زيارة القارة لأول مرة في أواخر 2019 بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

لكن دورسي تخلى عن الفكرة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم والتي أجبرت الناس على البقاء في أماكنها وحدت من السفر. وانتقد بعض مساهمي تويتر اعتزام دورسي الحياة في أفريقيا، باعتبار ذلك خطوة تافهة بالنسبة لرئيس تنفيذي مشغول.

واعتبر البعض إعلان دورسي رغبته في الحياة في أفريقيا من أسباب سعي المستثمرين لزيادة دورهم في إدارة تويتر.