شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق برنامج جديد لدعم التطبيقات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قسم التطوير البيئي بمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك النسخة الأولى من برنامج "دعم التطبيقات الناشئة" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تصميمه كالمبادرة الأولى من نوعها لدعم رواد الأعمال الجدد الذين أطلقوا تطبيقاتهم مؤخرًا في المنطقة. ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال على تنمية أعمالهم بزيادة عدد المستخدمين عبر إطلاق ودعم تطبيقاتهم على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، وهو ثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم حيث يحتوي على أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في 170 دولة.

بعد دمج تطبيقاتهم في متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery باستخدام منظومة خدمات هواوي Huawei Mobile Services Core (HMS)، ستستفيد الشركات المختارة من الدعم الموسع لفريق هواوي. ويشمل الدعم العديد من المجالات، مثل تكامل التكنولوجيا لتقديم أفضل تطبيق عالي الجودة للمستخدمين، ووضع التطبيقات في مواقع مميزة بشكل مجاني على متجر HUAWEI AppGallery لزيادة اكتساب المستخدمين، وأخيراً دعمهم عبر حملات تسويقية لتطبيقاتهم على منظومة هواوي المتكاملة.

ومن بين مجموعة واسعة من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا من مختلف الصناعات، اختار فريق التطوير البيئي في هواوي (HUAWEI Eco-development department) 15 تطبيقاً للانضمام إلى البرنامج لإطلاقها على متجر HUAWEI AppGallery خلال شهر أبريل. وتتضمن معايير الاختيار الرئيسية للتطبيقات والشركات الناشئة عدة اعتبارات، منها مواقع المكاتب الرئيسية لتلك الشركات (يجب أن يتواجد المقر الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)، ومرحلة دورة حياة التطبيق (المرحلة المبكرة)، وشعبية التطبيق بناءً على احتياجات المستخدمين في فئة تطبيقات معينة.

وصرح بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر "نحن فخورون بمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق أهداف أعمالهم، من خلال منحهم المساعدة التي يحتاجونها داخل مجتمع تطوير التطبيقات. نحن نؤمن في هواوي أن الشركات الناشئة في مجالنا اليوم، ستصبح التطبيقات الشائعة في المستقبل، ولذا نعمل على دمجها في متجر HUAWEI AppGallery لتلبية احتياجات مستخدمينا".

وستتضمن النسخة الأولى من البرنامج تطبيقات من فئات مختلفة شائعة بين المستخدمين، مثل التسوق والتعليم والصحة واللياقة والتمويل والطعام والمشروبات والخرائط والملاحة والسفر. ومع بداية شهر أبريل، يمكن لمستخدمي هواوي الاستمتاع بتطبيقات مثل Breadfast وHomzmart إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى، والتي ستكون جميعها متاحة للتنزيل من متجر HUAWEI AppGallery.

وتستهدف هذه المبادرة الجديدة تعزيز مكانة هواوي كشركة نشطة تدعم التحول الرقمي للصناعات والمؤسسات، التزاماً بالاستراتيجية العالمية "المنصة + النظام البيئي" والتي تنمي التعاون مع مطوري التطبيقات لتلبية احتياجات المستخدمين. وتلعب الشركات الصغيرة التي تتميز بالتطبيقات المحلية دورًا أساسيًا في تطوير منصة HUAWEI AppGallery لصالح المستخدمين بشكل عام.