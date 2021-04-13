تكنولوجيا: صور حية تستعرض تصميم أجهزة Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360 live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور حية لأجهزة سامسونج المرتقبة Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360 live في SafetyKorea قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

كشف موقع 91Mobiles عن صور حية لأجهزة سامسونج القادمة، والتي ظهرت بنموذج رقم NT950XDB وNT950QDB في قاعدة بيانات SafetyKorea، وهي النماذج ذاتها التي اعتمدت في Bluetooth SIG.

وتؤكد الصور الحية على بعض المواصفات في أجهزة Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360 live تتميز بلوحة مفاتيح بحجم كامل، كما يأتي Galaxy Book Pro 360 بفواصل تدعم الإنحناء 360 درجة.

كما يظهر جهاز Galaxy Book Pro 360 live في الصور الحية باللون الفضي، بينما يظهر Galaxy Book Pro باللون الأبيض، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج مزيد من الإختيارات في الألوان.

أيضاً تشير التسريبات إلى خطط سامسونج لإطلاق Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360 live بحجم 13.3 و15.6 إنش، كما تتميز الأجهزة بشاشة OLED.

كما أشارت التسريبات إلى أن Galaxy Book Pro يأتي بنموذجين يدعم أحدهما الإتصال بشبكات Wi-Fi بينما يدعم الأخر الإتصال بشبكات LTE أيضاً، ويتوفر جهاز Galaxy Book Pro 360 بإختيار Wi-Fi وأخر يدعم الإتصال بشبكات 5G.

وتضم الأجهزة الجيل 11 من معالجات إنتل مع إختيارات بين i3/i5/i7، مع ذاكرة عشوائية LPDDR4X، مع كرت شاشة Nvidia MX 450.

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