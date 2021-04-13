مايكروسوفت تعلن عن أول كاميرا ويب لها منذ سنوات

دبي - يزن راشد - بالتزامن مع إطلاق جهاز Surface Laptop 4 الجديد الذي يركز على الإنتاجية، أصدرت شركة مايكروسوفت أربع ملحقات جديدة، بما في ذلك أول كاميرا ويب لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وسماعتين للأعمال ومكبر صوت USB-C.

وتتطلع عملاقة البرمجيات إلى الاستفادة من الزيادة الكبيرة في استخدام Microsoft Teams من خلال مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تعمل بشكل جيد مع برنامج التعاون في العمل الخاص بها.

وتأتي المجموعة الجديدة في أعقاب تقديم مايكروسوفت لبرنامج أجهزة Microsoft Teams المعتمدة العام الماضي لمنتجات الجهات الخارجية التي تقدم زر Microsoft Teams المخصص وميكروفونًا متميزًا للمكالمات في مكان العمل.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت شركة لوجيتك Logitech المصنعة للأجهزة الطرفية وشركة تصنيع سماعات الرأس Jabra منتجات تلبي المتطلبات، وتحذو مايكروسوفت الآن حذو تلك الشركات.

وبعد غياب طويل، تطلق الشركة اليوم كاميرا ويب حديثة جديدة تقدم فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية مع دعم HDR.

وتتميز كاميرا الويب، التي يمكن توصيلها بجهازك أو مكتبك أو حامل ثلاثي القوائم، بمجال رؤية قياسي بزاوية 78 درجة وميزات True Look، مثل: تنقيح الوجه وتعديل الإضاءة الثابتة والتركيز التلقائي.

وبالنسبة للخصوصية، فإن كاميرا الويب تأتي مع مصراع مدمج ومؤشر استخدام LED حتى تتمكن من البقاء بعيدًا عن الكاميرا عندما تريد.

وتقول مايكروسوفت: إن كاميرا الويب الجديدة مصممة للمكالمات وجهًا لوجه، بما في ذلك اجتماعات Microsoft Teams.

ومن حيث التصميم، تبدو كاميرا الويب وكأنها نسخة محدثة من LifeCam HD 3000، التي تم إصدارها في الأصل في عام 2011، مع حافات مدورة أكثر.

ويبلغ وزنها 88.3 جرام، وهي أيضًا أخف وزنًا بمقدار 8 جرامات تقريبًا من كاميرا الويب القديمة، ويمكن الحصول عليها في شهر يونيو مقابل 70 دولار.

أما بالنسبة لسماعات الرأس الجديدة، فهي تشتمل على نموذج Modern (سلكي ولاسلكي) و +Surface Headphones 2.

ويأتي كلاهما مزودًا بزر Microsoft Teams الذي يضع التطبيق في مقدمة شاشة الحاسب، ويتيح لك الانضمام سريعًا إلى اجتماع والتحقق من المكالمات الفائتة والبريد الصوتي.

وبالرغم من ذلك، تتطلب الميزات المعتمدة دونجل USB للعمل.

وتوفر سماعات +Surface Headphones 2 التي تبلغ تكلفتها 300 دولار ملاءمة مريحة بفضل الأكواب الدوارة وتحتفظ أيضًا بإلغاء الضوضاء النشط.

وتضيف مايكروسوفت أن شهادة Microsoft Teams تسمح بالاتصال المحسن عن بُعد.

ويتوفر +Surface Headphones 2 للطلب الآن، بينما يتم شحن سماعة الرأس السلكية التي تبلغ قيمتها 50 دولار في شهر يونيو.

وتقول مايكروسوفت: إنه يتم الإعلان عن تفاصيل حول سماعة الرأس اللاسلكية قريبًا.

ويأتي مكبر الصوت الحديث USB-C بقيمة 100 دولار، ويصل في شهر يونيو، ويتميز بزر Microsoft Teams البارز إلى جانب عناصر التحكم الإضافية للميكروفونات المزدوجة بالنسبة للمكالمات ومستوى الصوت.