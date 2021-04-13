مايكروسوفت تعلن عن جهاز Surface Laptop 4

دبي - يزن راشد - حدثت شركة مايكروسوفت اليوم تشكيلة Surface الخاصة بها مع Surface Laptop 4، الذي يوفر الآن الاختيار بين معالجات AMD أو إنتل عبر كلا النموذجين 13.5 و 15 إنشًا.

ويتم شحن كلا الحجمين مع أحدث معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر أو معالجات AMD’s Ryzen 4000.

وتشحن مايكروسوفت جهاز Surface Laptop 4 في 15 أبريل في الولايات المتحدة وكندا واليابان، بدءًا من 999 دولار لنموذج AMD و 1299 دولار لنموذج إنتل.

ومن المحتمل أن يرجع الاختلاف في الأسعار إلى حقيقة أن مايكروسوفت لا تستخدم أحدث معالجات سلسلة 5000 من AMD هنا.

وبدلاً من ذلك، تستخدم مايكروسوفت رقاقات AMD المستندة إلى Zen 2 لمعالجات AMD Ryzen Surface Edition.

وبالرغم من ذلك، قد يكون الأداء بين إصداري إنتل و AMD متشابهًا إلى حد ما.

وتتيح تحسينات المعالج هذه لشركة مايكروسوفت أن تعد بأداء أكبر بنسبة تصل إلى 70 في المئة مقارنة بجهاز Surface Laptop 3، وبعض مكاسب عمر البطارية.

وتعد مايكروسوفت بعمر بطارية يصل إلى 19 ساعة عبر نموذج AMD بقياس 13.5 إنشًا وما يصل إلى 17.5 ساعة عبر نموذج AMD بقياس 15 إنشًا.

وتم تصنيف جهاز Surface Laptop 4 العامل بتقنية إنتل بقياس 13.5 إنشًا بعمر بطارية يصل إلى 17 ساعة، بينما يصل عمر النموذج الأكبر بقياس 15 إنشًا إلى 16.5 ساعة.

ويتم شحن كلا النموذجين من إنتل مع أحدث رسومات Iris Xe من إنتل، مما يعني أن الألعاب، مثل Overwatch، تكون قابلة للعب بدقة 1080 بكسل.

ويحافظ Surface Laptop 4 على تصميم Surface Laptop 3 نفسه الذي تم شحنه في عام 2019.

ويوجد منفذ USB-C واحد ومنفذ USB-A ومنفذ لسماعة الرأس ومنفذ Microsoft Surface Connect للشحن.

ولا يوجد حتى الآن دعم Thunderbolt، ولا يزال M.2 NVMe SSD قابل للإزالة من الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز.

ويأتي النموذج الأساسي لشركة AMD بقياس 13.5 إنشًا بسعر 999 دولار مع معالج AMD Ryzen 5 4680U و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين.

بينما يأتي النموذج الأساسي لشركة إنتل بقياس 13.5 إنشًا مع معالج Core i5 1135G7 من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت.

وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من نماذج إنتل وصولاً إلى نموذج 2299 دولار مع معالج Core i7 وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 32 جيجابايت و 1 تيرابايت من التخزين.

ويتم شحن نموذج AMD ثانٍ بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين بعد نحو ثمانية أسابيع مقابل 1199 دولار.

وبالنسبة لقياس 15 إنشًا، فإن هناك المزيد من خيارات AMD بدءًا من نموذج AMD Ryzen 7 4980U الذي تبلغ تكلفته 1299 دولار مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

ويمكنك تهيئة ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين مقابل 1699 دولار.

وتبدأ نماذج إنتل بقياس 15 إنشًا من 1799 دولار لنموذج Core i7 1185G7 مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين، وهناك خيار لسعة 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت للتخزين مقابل 2399 دولار.