شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مزايا خفية فى "إنستجرام" لا يعرفها الكثيرين.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع hindustantimes هم مجموعة من المزايا والخصائص المتوفرة فى تطبيق إنستجرام تحدث عنها الرئيس التنفيذى للمنصة، آدم موسيرى، مشيراً إلى أنها يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين، وهى كالتالى:

- الخاصية الأولى هي البحث، ويمكن الوصول إليها عبر الضغط مطولاً على خانة الاستكشاف التى تتخذ شكل العدسة المكبرة في الشريط السفلي من التطبيق. عند الضغط عليها مطولاً، ستأخذك مباشرة إلى صفحة البحث.

- الخاصية الثانية مفيدة لمن يستخدم حسابين على إنستجرام، فعند الضغط مرتين على خانة البروفايل الموجودة في زاوية الشريط السفلي لانستجرام، سينقلك التطبيق ما بين الحسابات.

- إمكانية العودة إلى الأعلى بسرعة بعد التصفح نزولا، ويمكن العودة عن طريق الضغط على الأيقونة الرئيسية.

- إمكانية إيقاف فيديو القصص بسهولة، وذلك عن طريق الضغط على الفيديو مع إبقاء إصبعك عليه، حيث سيظل متوقفاً لتتمكن من قراءة ما هو مكتوب، وسيعود للعمل حالما ترفع إصبعك.

- عرض المنشورات دون الاضطرار إلى فتحها، ويمكن القيام بذلك عبر الضغط على صورة المنشور في خانة الاستكشاف مع إبقاء إصبعك عليها أيضاً، حيث سيستعرض لك المحتوى دون فتحه، وسيعود إلى وضعه عند رفع إصبعك عنه.