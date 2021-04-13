تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy Quantum2 بشريحة QRNG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy Quantum2 الذي ينطلق بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، ويضم شريحة QRNG.

كشفت العملاق الكوري اليوم عن إصدارها الثاني من هواتف Galaxy Quantum المميزة بشريحة الحماية QRNG، حيث ينطلق هاتف Galaxy Quantum2 بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.7 إنش، ودقة 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

كما ينطلق هاتف Galaxy Quantum2 برقاقة معالج Snapdragon 855 بلس، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، إلا أن الصندوق يتضمن شاحن بقدرة 15W.

وتعد شريحة QRNG نقطة التسويق الأولى لهاتف Galaxy Quantum2، حيث تعمل الشريحة على توليد سلسلة من الأرقام العشوائية الكمية، كما تتميز بأصغر حجم لهذه الفئة من الشرائح في العالم بحجم 2.5مم مربع، كما يرتكز عمل الشريحة على LED ومستشعر CMOS لدعم المستخدم بحماية أفضل عند إستخدام التطبيقات المصرفية.

أيضاً ينطلق الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت، وكاميرة تدعم OIS، مع معايير IP67، ودعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في سوق كوريا بدءاً من 23 أبريل.

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