شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Heads Up الجديدة من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق Digital Wellbeing التابع لجوجل والمتوفر فى نظام التشغيل أندرويد على إضافة خاصية جديدة تسمى Heads Up، تهدف إلى حث المستخدمين على التوقف عن التحديق فى هواتفهم أثناء المشي.

بدأت جوجل فى طرح ميزة ستحذرك إذا حاولت النظر إلى هاتفك أثناء المشي، وعند تفعيل الميزة، سيرسل لك تنبيهات محددة عند تنشيطه على جهازك، ولعل بعض هذه التنبيهات هي: كن حذرًا، انظر للأمام، حافظ على تركيزك، ابحث، ابق متيقظًا، انتبه وراقب خطوتك.

ويجب تنشيط ميزة Heads Up يدويًا من خلال Digital Wellbeing؛ سيطلب إذن الموقع وعند منحه، إلى جانب الوصول إلى النشاط البدني، يتم تنشيطه، لذا، فإن الجوهر هو أنك ستحتاج إلى تنبيه من هاتفك حتى لا يتشتت انتباهك أثناء المشي، وهو بالتأكيد يتعلق بالبقاء متيقظًا على الطريق والبقاء آمنًا.

وقد بدأت Google فى طرح الإصدار التجريبى من التطبيق، فى الوقت الحالي، الإصدار هو Digital Wellbeing v1.0.3.64375698، ولا يمكن حاليًا رؤية الميزة إلا على أجهزة Pixel 4a و Pixel 5، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge.

وستأتى الميزة فى النهاية إلى أجهزة أندرويد الأخرى فى النظام البيئي، ويضيف التقرير أن الأشخاص المسجلين ولا يمكنهم رؤية الخيار يحتاجون بعد إلى الانتقال إلى الرفاهية الرقمية فى هواتفهم الذكية التى تعمل بنظام أندرويد والتى يمكن العثور عليها ضمن التطبيقات فى الإعدادات، و يجب أن يتيح لك مسح ذاكرة التخزين المؤقت وإيقاف التطبيق بقوة ثم إعادة فتحه تمكين ميزة Heads Up يدويًا.