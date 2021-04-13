شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تعمل على تطوير اثنين من منتجات أجهزة المنازل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تصنيع جهازين جديدين من منتجات المنازل الذكية؛ وهما جهاز لاستقبال البث "أبل تي في" مزود بمكبر صوت مدمج، ومكبر صوت ذكي مزود بشاشة عرض.

وذكرت شبكة (بلومبيرج) الإخبارية الأمريكية - نقلا عن مصادر داخل الشركة - أن "أبل" تعمل على تطوير جهاز جديد لاستقبال البث "أبل تي في" مزود بمكبر صوت "هوم بود"، يحتوي على مساعد "سيري" الصوتي الرقمي، وكاميرا رقمية لإجراء الاتصالات الجماعية المرئية من داخل المنزل.

وأضافت المصادر أن الجهاز الآخر عبارة عن مكبر صوت يحتوي على شاشة عرض لمسية عالية التقنية تنافس جهاز "نيست هاب" من "جوجل" أو "إيكو شو" من "أمازون".