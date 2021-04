شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيناتور أمريكى يقدم مشروع قانون لحظر أى استحواذ لشركة تكنولوجية قيمتها تزيد عن 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السناتور الأمريكي جوش هاولي ، وهو جمهوري كان من أشد منتقدي شركات التكنولوجيا الكبرى، إنه قدم مشروع قانون يحظر جميع عمليات الاندماج والاستحواذ من قبل أي شركة بقيمة سوقية تزيد عن 100 مليار دولار ، وهي فئة تشمل أكبر خمس شركات تكنولوجية أمريكية وفقا لما نقلته رويترز.

هاولي، الذي يتهم أكبر شركات التواصل الاجتماعي بخنق الأصوات المحافظة ، انتقد أيضًا قطاعات أخرى، مثل المستحضرات الصيدلانية، التي قال إنها شديدة التركيز ولديها نفوذ كبير في السوق.

سوف يحظر مشروع قانونه الجديد بشكل فعال Apple Inc و Microsoft Corp و Amazon.com Inc و Alphabet Inc و Google Facebook Inc من أي صفقات وسيحاول منع منصاتهم من تفضيل منتجاتهم الخاصة على منتجات المنافسين.

ويعالج مشروع قانون هاولي بعض المشكلات نفسها التي واجهها مشروع قانون مكافحة الاحتكار الذي قدمته السناتور الديموقراطية آمي كلوبوشار في فبراير ، ويحتوي على بعض الإجراءات المماثلة.

وردا على سؤال حول مشروع قانون Klobuchar ، قالت Hawley ، "أنا على استعداد للعمل معها ومع أي شخص من أي حزب وأي خلفية. أنا أحب الكثير مما اقترحه السناتور كلوبوشار ".

ووصف مشروع القانون الخاص به بأنه "أصعب بكثير".

في مجلس النواب ، قال النائب ديفيد سيسيلين إنه يخطط لتقديم سلسلة من قوانين مكافحة الاحتكار.

سُئل هاولي أيضًا عما إذا كان سيدعم الناقدة التقنية لينا خان ، وهي تقدمية تم ترشيحها لتكون مفوضًا في لجنة التجارة الفيدرالية ، التي تعمل مع وزارة العدل لفرض قانون مكافحة الاحتكار. قال هاولي إنه "معجب جدًا بها" لكنه أضاف: "لم أتخذ قرارًا نهائيًا".