تكنولوجيا: تويتر يفتتح أول مكتب له بالقارة الأفريقية فى غانا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة، أنها ستفتح أول مكتب لها فى أفريقيا فى غانا، حيث تسعى المنصة إلى شق طريقها فى بعض الأسواق الأسرع نموًا فى العالم.

وذكر موقع (يو اس نيوز) الأمريكى، أن القارة السمراء غير مستغلة لشركات التكنولوجيا، حيث يبلغ استخدام الإنترنت لكل السكان حوالى 39 % مقابل متوسط عالمي يبلغ 59 %، وفقًا لشركة تحليلات الويب ستاتكونتر.

ونوه الموقع الأمريكى إلى أن معدل استخدام الإنترنت ينمو كل عام بفضل توسيع شبكات النطاق العريض للهواتف المحمولة بأسعار معقولة.