علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تويتر يفتتح أول مكتب له بالقارة الأفريقية فى غانا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة، أنها ستفتح أول مكتب لها فى أفريقيا فى غانا، حيث تسعى المنصة إلى شق طريقها فى بعض الأسواق الأسرع نموًا فى العالم.

وذكر موقع (يو اس نيوز) الأمريكى، أن القارة السمراء غير مستغلة لشركات التكنولوجيا، حيث يبلغ استخدام الإنترنت لكل السكان حوالى 39 % مقابل متوسط عالمي يبلغ 59 %، وفقًا لشركة تحليلات الويب ستاتكونتر. 

ونوه الموقع الأمريكى إلى أن معدل استخدام الإنترنت ينمو كل عام بفضل توسيع شبكات النطاق العريض للهواتف المحمولة بأسعار معقولة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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