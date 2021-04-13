شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مساعد آبل يكشف عن موعد إطلاق آيباد برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير إن مساعد آبل Siri قد كشفت قبل الأوان أن الشركة تخطط لعقد حدث يوم الثلاثاء 20 أبريل، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن طرازات iPad Pro الجديدة وربما أجهزة تعقب AirTags التي طال انتظارها وفقا لما نقله موقع MacRumors.

فعند سؤال Siri‌ عن السؤال "متى سيكون حدث Apple التالي"، يرد حاليًا بـ "الحدث الخاص يوم الثلاثاء ، 20 أبريل ، في Apple Park في كوبرتينو ، كاليفورنيا.

ويمكنك الحصول على جميع التفاصيل على موقع آبل حيث من المحتمل أن يكون الحدث مسجلاً مسبقًا بدون حضور وسائط ويجب بثه مباشرةً على موقع Apple على الويب وقناة YouTube.

لا توفر خدمة Siri المعلومات في جميع الحالات وستحيلك في بعض الحالات إلى موقع ويب Apple للحصول على معلومات حول الأحداث ، لكن العديد من المستخدمين أبلغوا MacRumors المتخصص فى اخبار آبل أنهم شاهدوا المعلومات المبكرة عبر أجهزة Apple بما في ذلك iPhone و iPad و Mac و HomePod.

عادةً ما ترسل Apple دعوات صحفية لأحداثها الرقمية قبل حوالي أسبوع من الحدث الفعلي ، لذلك يبدو من المرجح أن Apple ستؤكد الحدث في وقت لاحق.

وأفادت بلومبرج أن شركة آبل تخطط لعرض جهاز iPad Pro جديد مقاس 12.9 بوصة مزود بتقنية شاشة LED صغيرة جديدة في منتصف هذا الشهر.