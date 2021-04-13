دومينوز بيتزا تعلن بدء توصيل البيتزا عبر روبوتات Nuro

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 مساءً - أعلنت شركة دومينوز بيتزا Domino’s Pizza اليوم الاثنين أنها تبدأ بتوصيل البيتزا عبر روبوتات Nuro الذاتية القيادة في هيوستن هذا الأسبوع دون التفاعل مع أي إنسان كجزء من برنامج تجريبي.

وتقول الشركة: إن العملاء المحددين في هيوستن الذين يقدمون طلب توصيل مدفوع مقدمًا من متجرها في حي وودلاند هايتس خلال تواريخ وأوقات معينة يمكنهم الحصول على البيتزا بواسطة روبوت Nuro R2.

وقال (دينيس مالوني) Dennis Maloney، نائب الرئيس ورئيس قسم الابتكار في دومينوز بيتزا في بيان: لا يزال هناك الكثير لعلامتنا التجارية لتتعلمه عن مساحة التسليم المستقلة.

وأضاف: يسمح لنا هذا البرنامج بفهم أفضل لكيفية استجابة العملاء لعمليات التسليم، وكيفية تفاعلهم مع الروبوت وكيف يؤثر ذلك في عمليات المتجر.

ويستخدم الروبوت الرادار والكاميرات ذات الـ 360 درجة والتصوير الحراري لتوجيه حركته.

ويحصل العملاء على رسائل نصية لإعلامهم بمكان الروبوت ورقم التعريف الشخصي PIN الذي يحتاجون إليه للوصول إلى البيتزا عبر شاشة اللمس الخاصة بالروبوت.

وتسارعت وتيرة صناعة توصيل الطعام المستقلة بلا تلامس على مدار الوباء، وتستعد شركة Nuro حاليًا لتصبح رائدة في هذا المجال.

وقال (ديف فيرجسون) Dave Ferguson، المؤسس المشارك والرئيس لشركة Nuro، في بيان: تتمثل مهمة Nuro في تحسين الحياة اليومية من خلال الروبوتات.

وأضاف: نحن متحمسون لتقديم روبوتات التسليم المستقلة الخاصة بنا لمجموعة مختارة من عملاء دومينوز بيتزا في هيوستن.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل الوجبات بواسطة مركبة كهربائية ذاتية القيادة دون سائق عبر الطرق في هيوستن.

وأعلنت Nuro في الأصل عن شراكة دومينوز بيتزا وبدأت الاختبار في هيوستن في عام 2019، وبدأت في العام نفسه بنشر مركباتها لنقل بقالة Kroger في هيوستن وفينيكس.

وتمت الموافقة في نهاية عام 2020 على بدء الاختبار عبر الطرق العامة في كاليفورنيا لتوصيل البضائع من شركاء، مثل وول مارت.

وأصبح روبوت Nuro R2 في شهر فبراير الماضي أول مركبة ذاتية القيادة بالكامل عبر الطريق تحصل على الموافقة التنظيمية من وزارة النقل، مما يمنحه إعفاء خاص من متطلبات السلامة الفيدرالية.