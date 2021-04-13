شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تقوم بمحاولة أخرى لتقديم خدمة السجلات الصحية الشخصية لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Google بتوظيف أشخاص لتقديم ملاحظات حول أداة السجلات الطبية الجديدة الموجهة للمستهلكين، حيث تريد الشركة معرفة كيف يريد الناس التفاعل مع المعلومات المأخوذة من سجلاتهم الطبية وفقا لما نقله موقع the verege عن "ستات نيوز".

في الوقت الحالي ، توظف الشركة حوالي 300 شخص يستخدمون أجهزة Android في شمال كاليفورنيا وأتلانتا وشيكاغو.

هذه هي المحاولة الثانية من Google لإنشاء طريقة تمكن الأشخاص من الوصول إلى سجلاتهم الطبية. في عام 2008 ، أطلقت Google Health ، والتي تهدف إلى منح الناس طريقة لرؤية معلوماتهم الصحية عبر الإنترنت وأغلقته Google في عام 2012.

وكتبت Google في منشور مدونة عام 2011: "لم نجد طريقة لترجمة هذا الاستخدام المحدود إلى اعتماد واسع النطاق في الروتين الصحي اليومي لملايين الأشخاص".

في أعقاب ذلك ، كان لدى الخبراء عدد من النظريات المختلفة: اعتقد البعض أن السبب هو أن المستهلكين في ذلك الوقت لم يكونوا مهتمين في الواقع بالسيطرة المباشرة على سجلاتهم الصحية. قال آخرون إن Google لم تفعل ما يكفي للتكامل مع مشهد تكنولوجيا المعلومات الصحي أو أن الشركة لم تفعل ما يكفي لتثبت للناس أنه يمكن الوثوق بها فيما يتعلق ببياناتهم الصحية.

بعد عقد من الزمان ، نحن في مشهد صحي رقمي مختلف تمامًا. أطلقت Apple قسم السجلات الصحية في تطبيق Health الخاص بها في عام 2018 ، والذي يسمح للأشخاص بسحب سجلاتهم من المستشفيات والعيادات مباشرة إلى أجهزة iPhone الخاصة بهم. انتشرت التطبيقات الصحية ، وأصبحت الأجهزة القابلة للارتداء تعتمد ميزات الصحة ، وأصبح الناس معتادين أكثر على التعامل مع معلوماتهم الصحية من خلال الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

تعمل Google أيضًا على الجانب المواجه للطبيب من السجلات الصحية ؛ يوفر برنامج Care Studio للأطباء طريقة للبحث في سجلات المرضى بسهولة أكبر. تشمل الجهود الصحية الأخرى تطبيقًا بحثيًا يتيح لمستخدمي Android المشاركة في الدراسات الطبية وميزة Nest Hub التي تتعقب النوم.

قال بوب واتشتر ، رئيس قسم الطب في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو ، لـ Stat News ، إن Google "تحرز تقدمًا" في مبادرة السجل الصحي للمستهلك. يقدم المشورة لشركة Google بشأن مشاريع السجلات الصحية الخاصة بها.