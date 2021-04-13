شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة نقل سجلات دردشة واتساب إلى البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم بعضنا تطبيق واتساب من أجل إجراء محادثات ودردشات نصية وصوتية مهمة، وليس للدردشات مع الأصدقاء فحسب، ولا ننسى أيضاً أن هناك حسابات تجارية بالإضافة إلى الشخصية موجودة في هذا التطبيق، لذلك، يمكن حفظ أي محادثة من خلال إرسال سجل الدردشة إلى بريد المستخدم الإلكترونيـ، وبالتالي تبقى لديه نسخة على بريده في حال احتاج إلى الرجوع إليها لاحقاً، وفيما يلي طريقة القيام بذلك:

- فتح الدردشة الفردية أو الجماعية المراد حفظها.

- النقر على اسم جهة الاتصال أو اسم المجموعة.

- الضغط على نقل الدردشة.

- تحديد ما إذا كان يريد المستخدم إرفاق الوسائط أو إرسال الدردشة عبر البريد الإلكتروني بلا وسائط.

- فتح تطبيق البريد، ويمكن أيضاً النقر على المزيد للوصول إلى خيارات إضافية.

- الدخول إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم والنقر على إرسال.