تكنولوجيا: مقاطع فيديو تشويقية تستعرض تصميم هاتف ZTE Axon 30 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة ZTE مقاطع فيديو تشويقية جديدة تستعرض من خلالها تصميم الشاشة في هاتفها المرتقب Axon 30 Ultra، إلى جانب تصميم الكاميرة الرئيسية وآداء التكبير في الكاميرة.

تستعد شركة ZTE لإطلاق هاتف Axon 30 Ultra في حدث يعقد في 15 من شهر أبريل الجاري، واليوم تقدم الشركة تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار من خلال إعلانات تشويقية جديدة.

ويسلط مقطع الفيديو الأول الضوء على كفاءة وآداء تقنية التكبير في كاميرة هاتف Axon 30 Ultra، حيث يدعم تكبير بصري يبدأ من 0.5 وحتى 5 مرات، بينما يدعم التكبير الرقمي حتى 20 مرة.

أيضاً يوضح مقطع الفيديو تصميم الهاتف من الجهة الأمامية، حيث يأتي بشاشة منحنية مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

بينما يركز الفيديو التشويقي الثاني على تصميم الكاميرة الخلفية في هاتف Axon 30 Ultra، حيث تظهر الكاميرة بتصميم مستطيل في الجهة الخلفية، مع النمط الليلي في التصوير.

أيضاً يوضح الفيديو التشويقي الثالث تقنية التثبيت في كاميرة الهاتف، مع نمط التصوير الليلي، كما يعود الفيديو التشويقي في النهاية للتركيز على تصميم الشاشة في هاتف Axon 30 Ultra.

يذكر أن ZTE تقدم هاتف Axon 30 Ultra قريباً برقاقة معالج Snapdragon 888، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

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