شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتستخدمه على اللاب توب.. 11 اختصارًا لتطبيق واتس آب لازم تجربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على استخدام واتس آب على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أحد أكثر الميزات المفيدة للتطبيق المملوك لفيس بوك، حيث يمنح المستخدمين حرية التنقل بين هواتفهم وجهاز الكمبيوتر من خلال تقديم تجربة سلسة بين الجهازين.

ويمكنك التبديل الفورى من هاتف ذكى إلى جهاز كمبيوتر دون فقد أى محادثات أو بيانات (بالطبع تحتاج إلى تسجيل الدخول)، ويعد واتس آب على جهاز الكمبيوتر/ اللاب توب هو مرآة لحسابك على الهاتف؛ جميع الدردشات والصور ومقاطع الفيديو والبيانات متزامنة، وفيما يلى نعرض 11 اختصارًا لتسهيل استخدام واتس آب على الكمبيوتر الشخصى أو الكمبيوتر المحمول كما يلى:

- وضع علامة كغير مقروءة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + Shift + U.

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + Shift + U.

- أرشفة الدردشة:

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + E.

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + E

- تثبيت الدردشة / إلغاء التثبيت

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + Shift + P.

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + Shift + P.

- البحث فى الدردشة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + Shift + F

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + Shift + F

- فتح دردشة جديدة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + N

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + N

- الإعدادات

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + ،

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + ،

- كتم الدردشة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + Shift + M

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + Shift + M

- حذف الدردشة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + Shift + D

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + Backspace

- البحث فى قائمة الدردشة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + F

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + /

- مجموعة جديدة

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + Shift + N

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + Shift + N

- فتح الملف الشخصي

تطبيق واتس آب على ويندوز: Ctrl + P.

واتس آب ويب: Ctrl + Alt + P.