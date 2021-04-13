إنفيديا تتحدى إنتل بشكل مباشر عبر شريحة Grace

دبي - يزن راشد - تخطط شركة إنفيديا لصنع شريحة الخادم المسماة Grace التي تعتمد على تكنولوجيا شركة Arm البريطانية.

ويضعها ذلك في منافسة مباشرة مع منافستها إنتل، ويضيف طبقة من التعقيد إلى مراجعة مكافحة الاحتكار لصفقة إنفيديا بقيمة 40 مليار دولار لشراء Arm.

وتعد إنتل أكبر صانع في العالم للمعالجات المركزية لخوادم مركز البيانات، لكنها شهدت منافسة متزايدة من الرقاقات القائمة على تقنيات Arm.

ومع معالج الخادم Grace، تصبح إنفيديا أكبر شركة شرائح حتى الآن تتحدى إنتل في سوقها الرئيسي.

وتعمل تقنية Arm على تشغيل الرقاقات في معظم الهواتف الذكية، وكانت تشق طريقها خلال السنوات العديدة الماضية إلى مراكز البيانات.

وقد يؤدي دخول إنفيديا إلى السوق إلى تسريع اقتحام شركة Arm لمراكز البيانات.

ويجري استخدام رقاقات إنفيديا تقليديًا كمسرعات جنبًا إلى جنب مع المعالجات الحالية من إنتل أو AMD، مما يؤدي إلى تقليل بعض أعمال الحوسبة من المعالجات وتسريع نظام الحوسبة بشكل عام.

ومن خلال صنع معالج مركزي خاص بها، تتنافس إنفيديا مع إنتل و AMD بشكل مباشر للمرة الأولى.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا شريحة الخادم الجديدة بأنها الجزء الأخير من الأحجية التي تنضم إلى شرائح رسومات إنفيديا وشبكاتها لتشكيل اللبنة الأساسية لمركز البيانات الحديث.

وقالت الشركة: إن معالج الخادم Grace، الذي يصدر في عام 2023، مصمم للتعامل مع مهام، مثل تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

واشتهرت إنفيديا بشرائحها الرسومية التي تحسن تشغيل ألعاب الفيديو، وقد ركزت بشدة على حوسبة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، مما ساعد قيمتها السوقية على تجاوز إنتل لتصبح أكبر شركة أمريكية لأشباه الموصلات.

وقالت إنفيديا أيضًا: إن المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة يخطط لصنع حاسوب عملاق جديد يطلق عليه اسم Alps باستخدام معالج Grace الجديد، الذي تصنعه شركة هيوليت باكارد.

وتستمر رقاقات إنفيديا للتسريع بدعم معالجات إنتل و AMD حتى أثناء تواجدها في السوق نفسها.

وتركز الشركة على صنع رقاقات التسريع العاملة مع معالجات Arm لمدة عام واحد، ومن ثم الرقاقات العاملة مع معالجات إنتل و AMD في العام المقبل.