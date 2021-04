HSBC يحظر على العملاء شراء أسهم MicroStrategy

دبي - يزن راشد - حظر بنك HSBC عملاء منصته لتداول الأسهم عبر الإنترنت InvestDirect من شراء أسهم شركة MicroStrategy أو نقلها إلى حساباتهم، حسبما أظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز، ووصفته بأنه منتج عملة افتراضي.

وقالت Hey @michael_saylor , you may want to ask your legal team if what @HSBC_CA is doing here is legal. It sure does not sound like it is! They wont allow us to buy @MicroStrategy . They maybe naked short... pic.twitter.com/GWSpt5t9eH — Camiam⚡️☣️ (@Camadamus) April 8, 2021 -bitcoin الموجهة إلى عميل HSBC InvestDirect: إن البنك لن يسهل شراء أو تبادل المنتجات المتعلقة أو التي تشير إلى أداء العملات الافتراضية.

ويقود شركة برمجيات الأعمال الأمريكية (مايكل سايلور) Michael Saylor، وهو مؤيد لعملة بيتكوين ويمتلك بيتكوين بقيمة مليارات الدولارات.

وفي حين أن HSBC يسمح بامتلاك وبيع وتحويل أسهم MicroStrategy، فإنه يمنع عمليات الشراء الجديدة أو التحويلات الواردة، حسبما ورد في الرسالة المؤرخة بتاريخ 29 مارس.

وقال HSBC في بيان: ليس لدى HSBC رغبة في التعرض المباشر للعملات الافتراضية ولديه رغبة محدودة في تسهيل المنتجات أو الأوراق المالية التي تستمد قيمتها من العملات الافتراضية.

ويتوفر HSBC InvestDirect للعملاء في دول، مثل: كندا وبريطانيا.

وقال البنك: إن سياسته تجاه العملات المشفرة مطبقة منذ عام 2018 ولا تزال قيد المراجعة، ولم يحدد الدول التي ينطبق عليها الحظر على الفور.

وتأتي هذه الخطوة وسط احتضان متزايد للعملات المشفرة من الشركات المالية الكبرى والشركات والمستثمرين الذين يسعون للحصول على عائد في عالم من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس الشهر الماضي: إنها تعرض استثمارات في بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لعملائها في إدارة الثروات، وبدأت مورجان ستانلي أيضًا بتقديم استثمارات للعملاء لفئة الأصول الناشئة.

وأصبحت MicroStrategy مع تيسلا وشركة المدفوعات Square واحدة من العديد من الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة التي تشتري كميات كبيرة من بيتكوين لخزنتها.

وقالت MicroStrategy الأسبوع الماضي: إنها تمتلك نحو 91579 بيتكوين، وتبلغ حيازاتها نحو 5.5 مليارات دولار، وتعادل نحو 80 في المئة من قيمتها السوقية البالغة 6.8 مليارات دولار.

وعلى صعيد متصل، قالت شركة MicroStrategy: إن مديريها من غير الموظفين يحصلون على دفعات مقابل خدماتهم بعملة بيتكوين، بدلاً من النقد.

وقالت MicroStrategy: إن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة يتم تحويلها من الدولار الأمريكي إلى بيتكوين عن طريق معالج الدفع في وقت الدفع.