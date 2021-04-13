شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستتغلب هواوى على القيود الأمريكية؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لمعدات الاتصالات، مرونة الأعمال على رأس أولوياتها مع دفع لتطوير قدرات برمجياتها في الوقت الذي تسعى فيه للتغلب على القيود الأمريكية التي تسبب بمشكلات بأعمالها في مجال الهواتف الذكية.

وتم وضع Huawei في قائمة سوداء للتصدير من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 ومنعها من الوصول إلى التكنولوجيا الهامة من أصل أمريكي، مما أثر على قدرتها على تصميم رقائقها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين وفقا لما نقلته رويترز.

وضع الحظر أعمال هواتف Huawei تحت ضغط هائل.

قال إريك شو، رئيس مجلس إدارة الشركة بالتناوب، إن الشركة "لا تتوقع" إزالتها من قائمة الكيانات تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتتطلع الآن إلى تطوير خطوط أعمال أخرى .

"لا يمكننا تطوير استراتيجيتنا بناءً على افتراض لا أساس له أو على آمال غير واقعية، لأننا إذا فعلنا ذلك، وإذا لم نتمكن من حذفنا من قائمة الكيانات، فسيكون ذلك صعبًا للغاية على الشركة"، قال Xu في سؤال وجواب حول إطلاق القمة السنوية للشركة للمحللين.

قال شو إن الشركة ستستثمر أكثر في الأعمال التجارية الأقل اعتمادًا على تقنيات العمليات المتقدمة، مما يسلط الضوء على أعمال القيادة الذكية للشركة، والتي قال إن الشركة ستستثمر فيها أكثر من مليار دولار هذا العام.

قال شو إن تقنية القيادة الذاتية للشركة تسمح للسيارات بالسفر لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر، متجاوزة تسلا في تلك المنطقة.

قال Xu إن Huawei كانت تعمل مع ثلاث شركات محلية لتصنيع السيارات على علامات تجارية فرعية سيتم تسميتها طرازات "Huawei Inside".

في فبراير، ذكرت وكالة رويترز أن شركة هواوي تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة، وهو ما تنفيه هواوي.

قال شو إن الإجراءات الأمريكية ضد هواوي أضرت بالثقة في صناعة أشباه الموصلات، وساهمت في نقص الرقائق العالمية حيث سارعت الشركات الصينية لتخزين ما قيمته من ثلاثة إلى ستة أشهر من أشباه الموصلات العام الماضي، خوفًا من اتخاذ إجراء مماثل ضدهم.

قال شو إن الطلب المشترك من السوق الصينية على إمدادات الرقائق التي لا تتأثر بقواعد الولايات المتحدة أو التي قد تكون متوافقة مع القواعد الأمريكية من شأنه أن يدفع الشركات إلى الاستثمار في الرقائق وتزويد هواوي في نهاية المطاف.

"إذا كان من الممكن القيام بذلك، وإذا كان مستوى المخزون لدينا يمكن أن يساعد Huawei على الاستمرار حتى ذلك الوقت، فسيساعدنا ذلك على معالجة المشكلات والتحديات التي نواجهها."

كما قال شو إن الانتشار العالمي لشبكات اتصالات الجيل الخامس "فاق التوقعات".

وقالت الشركة الشهر الماضي، إن الشركة شهدت العام الماضي زيادة متواضعة بنسبة 3.2% في أرباحها السنوية مع تراجع الإيرادات الخارجية بسبب الاضطرابات المرتبطة بالوباء.